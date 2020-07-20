TİKA'dan Çad'ın Kovid-19'la mücadelesine hijyen malzemesi desteği
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

TİKA'dan Çad'ın Kovid-19'la mücadelesine hijyen malzemesi desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Orta Afrika ülkesi Çad'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelesine destek olmak amacıyla sağlık ocaklarına hijyen malzemesi temin etti.

TİKA'dan Çad'ın Kovid-19'la mücadelesine hijyen malzemesi desteği
20.07.2020 23:43 | Son Güncelleme: 21.07.2020 00:18

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Orta Afrika ülkesi Çad'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelesine destek olmak amacıyla sağlık ocaklarına hijyen malzemesi temin etti.

Başkent Encemine'nin 10 ilçesinde bulunan sağlık ocaklarında düzenlenen törenle, mekanik pedallı el yıkama sistemleri ve sıvı sabun dağıtımı gerçekleştirildi.

Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi'nin kızı Chona Idriss Debi'nin başkanlığında faaliyet gösteren Al Nahda Derneğiyle birlikte başkent Encemine'de okullar ve sağlık ocaklarına halkın ve çalışanların salgından korunması amacıyla toplamda 100 adet mekanik pedallı el yıkama cihazı ve sıvı sabun desteği verildi.

TİKA, 25 Haziran'da da Encemine'deki okullara mekanik pedallı el yıkama cihazı ve sıvı sabun desteği sağlamıştı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu Dünya
Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu
Tatilciler uygun fiyatı ile dikkat çeken su altı telefon kılıflarına yoğun ilgi gösteriyor Ekonomi
Tatilciler uygun fiyatı ile dikkat çeken su altı telefon kılıflarına yoğun ilgi gösteriyor
Erdoğan'ı övmek isteyen Tuğba Ekinci'nin sözleri AK Partilileri de rahatsız etti Magazin
Erdoğan'ı övmek isteyen Tuğba Ekinci'nin sözleri AK Partilileri de rahatsız etti
En iyi öğretmeni seçmek için geceden kuyruğa giren veliler, sosyal mesafeyi unutunca okulun müdürü açığa alındı Güncel
En iyi öğretmeni seçmek için geceden kuyruğa giren veliler, sosyal mesafeyi unutunca okulun müdürü açığa alındı
Beşiktaş'ın eski hocası Abdullah Avcı'nın, Göztepe ile anlaştığı ileri sürüldü Spor
Beşiktaş'ın eski hocası Abdullah Avcı'nın, Göztepe ile anlaştığı ileri sürüldü
Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı 3. Sayfa
Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı
Esed rejiminden İsrail iddiası: Şam'a hava saldırısı düzenlediler
Esed rejiminden İsrail iddiası: Şam'a hava saldırısı düzenlediler
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı
Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı
İki gelinine tecavüz eden, birinden çocuğu olan kayınpedere 54 yıl hapis cezası
İki gelinine tecavüz eden, birinden çocuğu olan kayınpedere 54 yıl hapis cezası
Meteoroloji'den 8 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den 8 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
Denizden yüzerek balıkçı barınağına gelen yaban domuzu öldürüldü
Denizden yüzerek balıkçı barınağına gelen yaban domuzu öldürüldü
Mısır Meclisi, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereyi onayladı
Mısır Meclisi, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereyi onayladı
Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı
Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı
Otoyol kenarında bulunan cansız bedenin altından yasak aşk çıktı
Otoyol kenarında bulunan cansız bedenin altından yasak aşk çıktı
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı
Hindistan'da yıldırım isabet eden 16 kişi yaşamını yitirdi
Hindistan'da yıldırım isabet eden 16 kişi yaşamını yitirdi
Son dakika: İstiklal Caddesi'nde şüpheli paket polisi alarma geçirdi
Son dakika: İstiklal Caddesi'nde şüpheli paket polisi alarma geçirdi
AK Parti'nin 11 maddelik 'sosyal medya' teklifi hazır! Yarın meclise sunulacak
AK Parti'nin 11 maddelik "sosyal medya" teklifi hazır! Yarın meclise sunulacak
İzmir'de su kesintileri, sıcaklar ve pandemi dolayısıyla vatandaşı canından bezdiriyor
İzmir'de su kesintileri, sıcaklar ve pandemi dolayısıyla vatandaşı canından bezdiriyor
Balıkesir'de drone ile faturalandırma dönemi başlıyor
Balıkesir'de drone ile faturalandırma dönemi başlıyor
MHP'den ihraç edilmek için disipline sevk edilen Cemal Enginyurt: Cumhurbaşkanımız ve liderimizin yanındayım
MHP'den ihraç edilmek için disipline sevk edilen Cemal Enginyurt: Cumhurbaşkanımız ve liderimizin yanındayım
Ayasofya Camii'nin halıların rengi konusunda son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi
Ayasofya Camii'nin halıların rengi konusunda son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi
Buket Aydın-Emir Sarıgül aşkı fotoğrafla belgelendi
Buket Aydın-Emir Sarıgül aşkı fotoğrafla belgelendi
Şarkıcı Emrah, 6 yıllık eşi Sibel Erdoğan'dan boşanıyor
Şarkıcı Emrah, 6 yıllık eşi Sibel Erdoğan'dan boşanıyor
Babası hastanede, kızı tatilde! Yasmin'in cesur pozları olay oldu
Babası hastanede, kızı tatilde! Yasmin'in cesur pozları olay oldu
'Bedenimi kadavra olarak bağışladım' diyen Seyfi Dursunoğlu'nun vasiyeti yerine getirilemedi
"Bedenimi kadavra olarak bağışladım" diyen Seyfi Dursunoğlu'nun vasiyeti yerine getirilemedi
Aracın motor kısmına giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı
Aracın motor kısmına giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı
Beşiktaş, Bournemouth forması giyen Jordan Ibe'a teklif götürdü
Beşiktaş, Bournemouth forması giyen Jordan Ibe'a teklif götürdü
Rehabilitasyon merkezini pompalı tüfekle basan şahıs, bir kişiyi öldürdükten sonra intihar etti
Rehabilitasyon merkezini pompalı tüfekle basan şahıs, bir kişiyi öldürdükten sonra intihar etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Mehmet Nuri Murat Kurum Engin Altay Mustafa Destici
Magazin Deniz Seki Murat Dalkılıç İbrahim Tatlıses Seyfi Dursunoğlu
Spor Ali Koç Tamer Tuna Ünal Karaman Aziz Yıldırım Tahir Karapınar
Daha Fazla Türk Avrupa Ayasofya Ak Parti
Şu an buradasınız: TİKA'dan Çad'ın Kovid-19'la mücadelesine hijyen malzemesi desteği - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.7.2020 00:22:30. #1.15#
title