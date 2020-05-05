TİKA'dan Çad'a eğitim desteği
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TİKA'dan Çad'a eğitim desteği

TİKA'dan Çad'a eğitim desteği
05.05.2020 11:24 | Son Güncelleme: 05.05.2020 11:24

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Orta Afrika ülkesi Çad'ın tarımsal kalkınmasına destek için uygulamalı tarım okulunun temelini attı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Orta Afrika ülkesi Çad'ın tarımsal kalkınmasına destek için uygulamalı tarım okulunun temelini attı.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çad Türk Dostluk Külliye Projesi kapsamında, başkent Encemine'de eski N'Djamena yarış pistine inşa edilecek tarım okulunun temel atma törenine Türkiye'nin Çad Büyükelçisi Kemal Kaygısız, TİKA Çad Koordinatörü Melih Mücahid Ateş ve Encemine Belediye Başkanı Saleh Abdelaziz Damane katıldı.

TİKA Çad Koordinatörü Ateş, AA muhabire yaptığı açıklamada, TİKA'nın, 2013'ten bu yana, Çad'da 80'den fazla proje gerçekleştirdiğini aktararak Çad Türk Dostluk Külliye Projesi'nin TİKA'nın Afrika'daki en büyük projelerinden biri olduğunu ifade etti.

Ateş, Çad Türk Dostluk Külliye Projesi kapsamında yapılacak uygulamalı tarım okulunun ülkenin gelişimine önemli destek sağlayacağını belirtti.

Topraklarının yaklaşık üçte biri çöl olan ülkede, arazilerin yüzde 30'u tarıma elverişli olsa da teknik sebeplerle işlenemiyor.

Ülke nüfusunun yüzde 80'i geleneksel yöntemlerle tarım ve hayvancılık yapıyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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