TİKA'dan Brezilya Kızılhaç'ına yardım
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TİKA'dan Brezilya Kızılhaç'ına yardım

Yardım paketlerinden görüntü Kolilerin hazırlanması TİKA'dan Brezilya Kızılhaç'ına yardımSAO Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA), Kovid-19 ile mücadele ve uluslararası dayanışma kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere sağladığı gıda paketleri Sao...

27.05.2020 00:16 | Son Güncelleme: 27.05.2020 00:21

Yardım paketlerinden görüntü

Kolilerin hazırlanması TİKA'dan Brezilya Kızılhaç'ına yardım

SAO Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA), Kovid-19 ile mücadele ve uluslararası dayanışma kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere sağladığı gıda paketleri Sao Paulo Başkonsolosluğu tarafından Kızılhaç Sao Paulo Merkezi'ne teslim edildi.

Sao Paulo Belediyesinin işbirliği ile gerçekleştirilen yardım faaliyetinde Sao Paulo Belediyesi Dış İlişkiler Sekreteri Luiz Alvaro Salles Aguiar de Menezes ve Kızılhaç Sao Paulo Başkanı Jorge Wolney Atalla Junior, Türkiye'nin Sao Paulo Başkonsolosu Serkan Gedik'ten gıda kolilerini teslim aldılar.

Yardım kolilerinin teslimatından sonra Junior, Başkonsolos Gedik'e Kızılhaç merkezini gezdirerek, yapılan bağışlar ve bağışların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması hakkında detaylı bilgi verdi.

TİKA, Kızılhaça yapılan yardımın yanı sıra, Ramazan ayının son gününde ihtiyaç sahibi Afrika kökenli Brezilyalı müslümanlara da gıda kolileri dağıttı. Yardım kolileri, Sao Paulo Başkonsolosu Serkan Gedik ve eşi Mihreta Gedik tarafından ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildi.

TİKA'dan Brezilya Kızılhaç'ına yardım

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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