Tika'dan Bosna Hersek'te Özel Gereksinimli Çocuklara Destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Başkent Saraybosna'da özel gereksinimli çocuklara terapi hizmeti sunan Dobro Djelo Gençlik Derneğine Neurofeedback cihazı desteği sağlandı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Başkent Saraybosna'da özel gereksinimli çocuklara terapi hizmeti sunan Dobro Djelo Gençlik Derneğine Neurofeedback cihazı desteği sağlandı.

Başkent Saraybosna'nın Novi Grad Belediyesinde 2016 yılından itibaren resmi olarak faaliyet gösteren Dobro Djelo Gençlik Derneği, özel gereksinimli çocuklar için profesyonel terapi hizmeti sunuyor. 120 üyeye sahip dernek aktif olarak her gün özel gereksinimli çocuklara yönelik konuşma terapisti, psikolog ve özel eğitim gibi farklı uzmanların gözetimi altında çeşitli ücretsiz atölye çalışmaları gerçekleştiriyor. Ayrıca; ailelere yönelik psikolojik danışmanlık ve destek hizmetleri de sunuluyor.

Neurofeedback terapisi sırasında kişi beyin dalgaları aracılığıyla bilgisayardaki resim ve sesleri kontrol ediyor. Böylece beynin daha düzenli çalışması sağlanıyor. Bu yöntem kullanıcıların konuşma becerisini ve odaklanmasını geliştirmekte olup hiperaktiviteyi azaltmak suretiyle anksiyete tedavisinde ilerleme kaydedilmesine olanak sağlıyor. Bunun yanında çocuklara yönelik at biniciliği, kaynaştırmalı tekvando antrenmanları ve duyu bütünleşme odasından faydalanma hizmetleri de sunuluyor. Hafif konuşma sorunları olandan ağır engeli olanlara kadar tüm çocuklar 5-6 kişilik gruplar halinde 1 saatlik terapilere katılıyor. Söz konusu tedavi seanslarında konuşma terapisti, psikolog, özel eğitim uzmanı ve pedagog denetiminde çocuklara hizmet sunuluyor. Kaynaştırma eğitiminin ön plana çıkarılması konusunda da dernek yoğun şekilde çalışmaktadır. Belli bir bedel ödenmek suretiyle başka bir kurumdan alınan neurofeedback tedavisinin dernek bünyesinde sunulması amacıyla ihtiyaç duyulan neurofeedback cihazı ve eğitimleri TİKA tarafından sağlandı.

Dobro Djelo Gençlik Derneği merkezinde gerçekleştirilen teslim törenine Dernek Başkanı Prof. Ajla Gazig, TİKA Saraybosna Program Koordinatörü Muhammed Ünal, görevli uzmanlar, aileler ve özel gereksinimli çocuklar katılım gösterdi. Dernek Başkanı Gazig; sağlanan destekten dolayı çocuklar adına Türk halkına teşekkürlerini ileterek sözlerine başladı. Kendisinin de özel gereksinimli bir çocuğa sahip olduğunu ve karşılaştığı sıkıntılar sebebiyle böyle bir derneğin kurulmasına karar verdiğini ifade etti. Sağlanan destek sayesinde daha çok çocuğa etkili hizmet ulaştırabileceklerini belirtti.

TİKA Saraybosna Program Koordinatörü Muhammed Ünal, özel gereksinimli çocuklara yönelik sunulacak terapi hizmetlerinin çeşitlendirilmesi ve hizmet sunan merkez sayısının artırılması konusunda gerçekleştirilen projenin TİKA için de çok değerli olduğunu belirterek sözlerine başladı. Özel gereksinimli çocukların sağlık sisteminde yaşadıkları sorunların farkında olduklarını ve elimizden geldiğince tedavi hizmetlerinin geliştirilmesi ve farkındalık çalışmalarına katkı sunmaya devam edeceklerini belirterek sözlerini tamamladı.

Kaynak: Habermetre