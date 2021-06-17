TİKA'dan Bosna-Hersek'te kalkınma alanında iş birliği protokolü
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TİKA'dan Bosna-Hersek'te kalkınma alanında iş birliği protokolü

TİKA'dan Bosna-Hersek'te kalkınma alanında iş birliği protokolü
Anadolu Ajansı / Gülsüm İncekaya - Haberler | Güncel

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Bosna-Hersek Federal Yerlerinden Edilenler ve Mülteciler (BIH) Bakanlığı arasında, Bosna-Hersek'te kalkınma iş birliği çerçevesinde yürütülecek ortak çalışmalara ilişkin protokol imzalandı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Bosna-Hersek Federal Yerlerinden Edilenler ve Mülteciler (BIH) Bakanlığı arasında, Bosna-Hersek'te kalkınma iş birliği çerçevesinde yürütülecek ortak çalışmalara ilişkin protokol imzalandı.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, Başkanlık binasında düzenlenen törende, Başkan Serkan Kayalar ile BIH Bakanı Edin Ramiç arasında Bosna-Hersek'te sürdürülebilir geri dönüş mekanizmasının geliştirilmesi ve desteklenmesine yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

İmza töreni öncesi Bakan Ramiç ve beraberindeki heyet, TİKA Başkanı Kayalar ile görüştü.

Bosna Hersek'te sosyal, ekonomik, idari ve kültürel iş birliği alanında bugüne kadar 1000'e yakın proje ve faaliyet gerçekleştirdiklerini ifade eden Kayalar, "Pandemi sonrasında da proje ve faaliyetlerimizi ülkenin tamamına yayılacak şekilde çeşitlendirerek artıracağız." ifadesini kullandı.

???????Kayalar özellikle üretim sektörleri, mesleki eğitim, gençlerin ve dezavantajlı grupların istihdamı gibi öncelikli alanlarda projeler planladıklarını söyledi.

Ramiç ise Türkiye'nin TİKA aracılığıyla yürüttüğü kalkınma iş birliği projelerinin, toplumun refahının artırılmasına çok değerli katkılar sağladığını dile getirdi.

İmzalanan protokol ile Bosna-Hersek'te sosyo-ekonomik kalkınmanın desteklenmesi kapsamında ortak proje ve faaliyetlerin hayata geçirilmesi, her iki tarafın sahip olduğu bilgi ve tecrübenin karşılıklı paylaşılması hedefleniyor.

Protokol çerçevesinde TİKA ve Bakanlık arasında tecrübe ve bilgi paylaşımına yönelik yeni proje ve faaliyetler düzenlenecek, her iki taraf da ortak projelere kısmi veya tam destek sunabilecek.

TİKA'dan Bosna Hersek'te 1000'e yakın proje

TİKA, Bosna Hersek'te 1995'te kurulan Saraybosna Program Koordinasyon Ofisi aracılığıyla eğitim, sağlık, tarım, barınma, üretim sektörlerinin geliştirilmesi, kapasite artırımı ile tarihi ve kültürel mirasın korunması gibi alanlarda 1000'e yakın proje ve faaliyet yürüttü.

Başkanlık, Bosna Hersek'te altyapının yeniden inşası, tarım ve hayvancılık ve diğer üretim sektörlerinin canlandırılması ve istihdam kapasitesinin artırılması, ortak tarihi ve kültürel mirasın korunmasına yönelik projelere öncelik veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsüm İncekaya

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