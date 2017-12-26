Tika'dan Bosna Hersek'te Eğitime Destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Kiseljak şehrinde bir ilköğretim okuluna ekipman yardımında bulunuldu.



"Kiseljak I İlköğretim Okulu"nda düzenlenen törene TİKA Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Birol Çetin, TİKA Saraybosna Koordinatörü Ömer Faruk Alımcı, Okul Müdürü Nermin Merhemic ve ülkedeki Türk kurumlarının temsilcileri ile öğrenciler katıldı.



TİKA Başkan Yardımcısı Çetin, burada yaptığı konuşmada, bölgedeki 4 okula sıra, masa ve sandalye yardımında bulunduklarını belirterek, "Bu bölgede 2012 yılında da faaliyetlerimiz oldu. TİKA olarak, Bosna Hersek'teki proje sayımız 800'ü aştı." dedi.



TİKA'nın Bosna Hersek'te 22 yıldır faaliyet gösterdiğine işaret eden Çetin, "Engelli çocuklarımız için de 2017'de kapsamlı bir proje başlattık. Bosna Hersek bizim emanetimiz. TİKA ofisi devletin bir parçası olarak çalışıyor." diye konuştu.



Okul Müdürü Merhemic de öğrencilerin oldukça eski sıralarda eğitim aldığını söyleyerek, "Okulda eğitim gören çocuklar savaştan sonra evlerine geri dönen ailelerin çocukları. TİKA'nın eğitime vermiş olduğu destek, burası için büyük önem taşıyor." dedi.



Törende, Türkçe şiirler okunup ilahiler söylendi, öğrencilerden oluşan folklor ekibi Türk halk oyunları gösterisi sundu.



TİKA tarafından 758 öğrencisi bulunan okula 304 masa, 608 sandalye, 21 öğretmen masası ve 21 tahta yardımında bulunulduğu bildirildi.