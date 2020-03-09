TİKA'dan Bosna Hersek'te bebek sağlığına destek
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Saraybosna, Güncel

TİKA'dan Bosna Hersek'te bebek sağlığına destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Bosna Hersek'in Travnik şehrindeki devlet hastanesine kuvöz ve EKG cihazı yardımında bulunuldu.

09.03.2020 12:52 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:52
TİKA'dan Bosna Hersek'te bebek sağlığına destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Bosna Hersek'in Travnik şehrindeki devlet hastanesine kuvöz ve EKG cihazı yardımında bulunuldu.

TİKA'dan yapılan açıklamada, 1899'den beri hizmet veren hastaneye yapılan bu yardımlarla bebek ölümlerinin azaltılmasının hedeflendiği belirtilirken, yıllık yaklaşık 250 bin kişiye sağlık hizmeti veren hastanede yılda ortalama bin 200 bebeğin dünyaya geldiği de kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, TİKA tarafından sağlanan destekle hastanenin yeni doğan ünitesinin kapasitesinde büyük artış sağlanmasının, hastanenin Travnik ve çevresine sunduğu hizmetlerin iyileştirilmesinin de hedeflendiği ifade edildi.

Travnik Hastanesi Pediatri Bölüm Başkanı Ediba Hadzimujic, hibe edilen cihazlar sayesinde hastanenin hizmet kalitesinin artacağını belirterek, kuvöz eksikliği nedeniyle bebeklerin artık başkent Saraybosna'daki hastanelere sevkine gerek kalmayacağını vurguladı.

Pediatri Bölümü Başhemşiresi Sabina Karadza ise TİKA'nın desteği ile yeni doğan servislerinde artık güvenilir cihazlar kullanılacağını söyleyerek, çocuklara ve bebeklere daha iyi hizmet verebilecekleri için hastane personeli adına memnuniyetini dile getirdi.

Bu arada, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) verilerine göre, Bosna Hersek'te doğan her 213 bebekten biri, bir yaşına ulaşmadan çeşitli sebeplerden dolayı hayatını kaybediyor.

Kaynak: AA

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Manşet

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