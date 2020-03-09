TİKA'dan, Bosna Hersek'te anne ve çocuk sağlığına destek
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Saraybosna, Güncel

TİKA'dan, Bosna Hersek'te anne ve çocuk sağlığına destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Bosna Hersek'teki Travnik Hastanesine kuvöz ve EKG cihazı desteğinde bulunuldu.

09.03.2020 10:14 | Son Güncelleme: 09.03.2020 10:14
TİKA'dan, Bosna Hersek'te anne ve çocuk sağlığına destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Bosna Hersek'teki Travnik Hastanesine kuvöz ve EKG cihazı desteğinde bulunuldu.


Bosna Hersek'te 1899 yılından bu yana faaliyet gösteren Travnik Hastanesine TİKA tarafından bebek ölümlerinin azaltılması amacıyla kuvöz ve EKG cihazı temin edildi.


Yıllık yaklaşık 250 bin kişiye hizmet veren hastane Pediatri bölümünde yılda ortalama bin 200 bebek dünyaya geliyor.


Travnik Hastanesi Pediatri Bölümü Başkanı Dr. Ediba Hadzimujiç yaptığı açıklamada, bağışlanan cihazlar sayesinde bebek ve çocuklara verilen hizmetlerin kalitesinin daha da artırılacağını, kuvöz eksikliğinden dolayı artık bebeklerin ülkenin başkenti Saraybosna'daki hastaneye gitmesine gerek kalmayacağını ifade etti. Dr. Hadzimujiç Türkiye Cumhuriyetine ve halkına destektekilerinden dolayı teşekkür etti.


Hastanenin Pediatri Bölümünün Baş Hemşiresi Sabina Karadza ise TİKA'nın desteği ile yeni doğan servislerinde güvenilir cihazlar kullanarak, çocuklara ve bebeklere hizmet verebilecekleri için hastane personeli adına memnuniyetini ifade etti.


TİKA tarafından verilen destekle hastanenin yeni doğan ünitesinin kapasitesinde büyük artış sağlanması, hastanenin Travnik ve çevresine sunmuş olduğu hizmetlerin iyileştirilmesi hedefleniyor.


Dünya'da bebek ölümleri, genellikle tıbbi malzeme eksikliği ve müdahale yetersizliği nedeniyle yaşanılıyor. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından yayınlanan bilgilere göre Bosna Hersek'te doğan her 213 bebekten 1'i bir yaşına ulaşmadan çeşitli sebeplerden dolayı hayatını kaybediyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

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