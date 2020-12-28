TİKA'dan Bosna Hersek spor altyapısının güçlendirilmesine destek
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TİKA'dan Bosna Hersek spor altyapısının güçlendirilmesine destek

28.12.2020 01:05 | Son Güncelleme: 28.12.2020 01:09
TİKA'dan Bosna Hersek spor altyapısının güçlendirilmesine destek

Bosna Hersek'te spora olan ilginin artırılması ve altyapının güçlendirilmesi kapsamında farklı branşlarda nitelikli tesis ve sahalar kazandırmaya devam eden Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Donji Vakuf Belediyesi sınırları içerisinde profesyonel tenis kortu inşa etti.

Bosna Hersek'te spora olan ilginin artırılması ve altyapının güçlendirilmesi kapsamında farklı branşlarda nitelikli tesis ve sahalar kazandırmaya devam eden Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Donji Vakuf Belediyesi sınırları içerisinde profesyonel tenis kortu inşa etti.

Bosna Hersek Federasyonu Entitesi sınırları içerisinde yer alan ve 14.000 kişinin yaşadığı Orta Bosna Kantonuna bağlı Donji Vakuf Belediyesi sınırları içerisinde 18 adet spor kulübü bulunuyor. Son zamanlarda belediye sınırları içerisinde tenis sporuna olan ilginin artması sebebiyle proje yürüten TİKA; Donji Vakuf Belediyesi bünyesinde ilk olan ve her türlü teknik donanıma sahip profesyonel açık hava tenis kortu inşa etti.

Tenis kortunun açılışında konuşan Donji Vakuf Belediye Başkanı Huso Susiç, gerçekleştirilen proje ile spor altyapısının çeşitlendirilmesine ve gelişmesine imkan tanıyan TİKA'ya ve desteklerini esirgemeyen Türkiye Devletine bölgede yaşayan tüm vatandaşlar adına teşekkür etti.

Pandemi döneminde açık havada bölge halkının tedbirlere uymak suretiyle spor yapmasına imkan tanıyan tenis kortu her yaş grubundan vatandaşın ilgisini çekti. - ANKARA

TİKA'dan Bosna Hersek spor altyapısının güçlendirilmesine destek
TİKA'dan Bosna Hersek spor altyapısının güçlendirilmesine destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 01:11:54. #1.15#
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