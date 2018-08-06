Tika'dan Bangladeş'e Sağlık Desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Bangladeş'in güney batısında bulunan ve yaklaşık 3 milyon nüfusa hizmet veren Jessore Devlet Hastanesine teknik ekipman ve donanım desteği sağlandı.

Bangladeş'in sağlık sorunları arasında bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan hastalıklar, yetersiz beslenme, çevre sağlığı sorunları yer alıyor. Bulaşıcı hastalıklar Bangladeş'te ölüm ve kalıcı sakatlığa sebep oluyor. Tüberkülozun görülme sıklığı önemli ölçüde azalırken, Bangladeş hala dünyada en yüksek tüberküloz yükü ile ilk on ülke arasında yer alıyor. Hastalık öncelikle dar gelirli ve eğitim seviyesinin düşük olduğu bölgelerde görülüyor. Zatürre (pnömoni) ve diğer enfeksiyonlar, küçük çocuklar arasında başlıca ölüm nedenlerinden biri olarak yer alıyor.

TİKA tarafından ülkenin sağlık sorunlarını gidermek amacıyla Jessore Devlet Hastanesine teknik ekipman desteği sağlandı. 250 yataklı Jessore Devlet Hastanesinde kardiyoloji, ortopedi, üroloji, nöroloji, cildiye bölümlerinde yılda yaklaşık 500 bin kişi tedavi görüyor. Hastanede 50'si doktor, 160'ı hemşire olmak üzere toplam 240 personel görev yapıyor. Hastaneye temin edilen ekipmanlar arasında; ECG, ameliyat masası, diş ünitesi, Ophthalmoscope, Phototherapy makinesi, mikroskop, CTG makinesi, anestezi makinesi, biyokimya analiz makinesi, autoclave, ultrason, laparoskopi yer alıyor.

Anne ve bebek sağlığı alanındaki gelişmelere rağmen, Bangladeş hala 100 bin canlı doğumda yaklaşık 240 ölümle dünya genelinde dördüncü sırada yer alıyor. Bebek ve çocuk ölümleri azalsa da, kötü beslenme Bangladeş'te kritik bir sağlık sorunu ve 6-59 aylık çocukların yaklaşık yarısı anemi çekiyor. - ANKARA