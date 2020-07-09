TİKA'dan Bangladeş'de hastanelere Covid-19 yardımı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Covid-19 ile mücadelede zorluk yaşayan Bangladeş'in ikinci en büyük liman şehri Chittagong'da iki devlet hastanesine solunum cihazı, koruyucu tulum ve maske desteğinde bulundu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Covid-19 ile mücadelede zorluk yaşayan Bangladeş'in ikinci en büyük liman şehri Chittagong'da iki devlet hastanesine solunum cihazı, koruyucu tulum ve maske desteğinde bulundu.

TİKA, Bangladeş'te ofisini kurduğu 2014 yılından bu yana ülkede kalkınma ve insani yardım projelerini kesintisiz sürdürüyor. 2017 Arakan krizinin patlamasıyla bir taraftan da ülkelerinden zorla göçe maruz bırakılan Arakanlı Müslüman mültecilere destek programları yapan TİKA, diğer taraftan Bangladeş halkına yönelik faaliyetlerine devam ediyor. TİKA, Covid-19 ile mücadelede zorluklar yaşayan ülkenin ikinci büyük liman şehri Chittagong halkının yardım çağrısı üzerine bin adet N95, bin adet sağlık personeli için PPE tulum kıyafeti, 5 bin adet yüz maskesi ve 2 adet solunum cihazı gönderdi. Yetkililere teslim edilen tıbbi malzemeler Chittagong'daki Chottogram Medical College Hospital ve Chottogram General Hospital adlı iki devlet hastanesinde kullanılacak.

Tıbbı malzemelerin teslim törenine katılan Türkiye Fahri Konsolosu Salahaddin Kasem Khan, Türkiye devletinin dost Bangladeş halkına yardımlarının uzun zamandan beri devam ettiğini ve ilerleyen zamanlarda da devam edeceğini ifade etti.

Chittagong Devlet Hastanesi Müdürü Tuğgeneral S. M. Humayun da TİKA'ya gönderdiği teşekkür mektubunda, "Ülkemizin yaşadığı Covid-19 tehdidi sırasında gösterdiğiniz destekleriniz, çabalarınız ve samimiyetiniz için sizi ve ekibinizi tebrik ederim. Desteğiniz sayesinde şimdi doktorlarımız, hemşirelerimiz ve diğer tüm sağlık çalışanlarımız mücadeleyi göğüslemek için hazırlar. Yüce Allah, kendinizi adadığınız bu onurlu görevdeki sorumluluklarınızı yerine getirmeniz için sizlere güç, cesaret ve sağlık versin" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA