Tika'dan Azerbaycanlı Hakim Adaylarına Eğitim

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı tarafından, Türkiye Adalet Akademisi ve Azerbaycan Adalet Akademisi işbirliğinde Azerbaycanlı hakim adaylarının bilgi ve becerilerinin arttırılmasına yönelik eğitim programları devam ediyor.



Türkiye ve Azerbaycan arasında yargı alanında işbirliğinin geliştirilmesi ve Türkiye'nin bu alandaki tecrübesinin Azerbaycanlı hakim adayları ile paylaşılmasını hedefleyen proje 2017 yılı içinde 2 aşamada gerçekleştiriliyor. Mayıs ayında gerçekleştirilen projenin ilk aşamasında 62 hakim adayı Türkiye'de düzenlenen eğitim programını başarı ile tamamladı. İkinci aşaması Kasım ayında gerçekleştirilen projede 62 hakim adayının daha Türkiye Adalet Akademisinde eğitim alması sağlanarak 2017 yılında 126 Azerbaycanlı hakim adayına eğitim verilmiş olacak.



Proje kapsamında Azerbaycan'ın farklı bölgelerinde hizmet vermeye başlayacak hakim adaylarına; Türkiye Adalet Akademisinde Hukuk Yargılaması Usulü, Ceza Yargılaması Usulü, Yargı Etiği, Özgürlük ve Güvenlik Hakkı, Adil Yargılanma Hakkı, Bilişim Suçları ve AİHM İçtihatları Işığında Gerekçeli Karar Yazımı gibi konularda yoğun bir eğitim verildi. Eğitim programı kapsamında TİKA'yı da ziyaret eden hakim adaylarına TİKA'nın faaliyetleri hakkında bilgi verildi. 10 gün boyunca yoğun bir biçimde devam eden eğitim programlarının kendileri için çok faydalı olduğunu ifade eden hakim adayları, Türkiye tecrübesinin yerinde öğrenilmesi imkanını sağladığı için TİKA'ya ayrıca teşekkür etti.



TİKA tarafından 2008 yılında 122 hakim adayı, 2012 yılında ise 76 hakim adayı için Azerbaycan ve Türkiye'de eğitim programları düzenlendi. Geçmiş yıllarda düzenlenen eğitim programları sonunda katılımcıların tamamı Azerbaycan Cumhurbaşkanı tarafından hakim olarak yeni görevlerine atandı. TİKA ve Türkiye Adalet Akademisi işbirliğinde 2017 yılında gerçekleştirilen eğitim programlarına katılan 126 hakim adayı uluslararası tecrübesi ve mesleki bilgisi daha da artmış olarak Azerbaycan'da yeni görevlerine atanarak mesleklerini başarı ile icra edecek. - ANKARA