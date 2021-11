TİKA'dan Azerbaycan'daki STK'lara destek

- Tika'dan Azerbaycan'daki STK'lara destek

BAKÜ - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Azerbaycan'da sivil toplum kuruluşlarına yönelik desteklerini sürdürüyor.

TİKA'nın destekleriyle COJEP International Uluslararası Adalet için, Eşitlik ve Barış Konseyi organizasyonunda Azerbaycan'da faaliyet gösteren STK'ların tecrübelerini artırması ve dayanışma içinde olması amacıyla düzenlenen "Sivil Toplum Kapasite Geliştirme Programı" çalışmalarına başladı. Azerbaycan'da faaliyet gösteren 100'e yakın sivil toplum kuruluşunun katılımı ile düzenlenen kongrenin açılış programına Türkiye Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, TİKA Bakü Program Koordinatörü Fatih Yılmaz, Azerbaycanlı devlet yetkilileri ve sivil toplum kuruluşunun temsilcileri katıldı.

Programdaki konuşmasında kongrenin sivil toplum kuruluşları arasındaki dayanışmaya katkı sağlayacağını umduğunu belirten Türkiye Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, "Bu önemli çalışmanın, hizmetin özellikle temel küresel sorun alanlarında bir araya gelmeyi, el ele tutuşmaya, omuz vermeye daha çok sesini yükseltmeye vesile olmasını diliyorum. İnşallah sivil toplum kuruluşları da her alanda kendi öz çalışmalarının yanında birlikteliklere giden yola da düşeceklerdir. Başka bir ülke deneyimlerini de katarak, yeri geldiğinde kendi faaliyet alanlarının dışında bir sivil inisiyatif olarak iradeleriyle bir araya gelmelerinin gereği bugün burada konuşuluyor" dedi.

"Küresel meseleler üzerinde emek sarf etmek değerlidir"

Küresel meseleleri duyarlılığın yükseltmesi gerektiğini vurgulayan Bağcı, "Bugün artık mazlumlara kendi haklarını daha güçlü bir şekilde savunma imkanı ortaya çıkmıştır. Her alanda bir araya gelerek sesini yükseltme gereği ortadadır. Bunun en kıymetlisini, en değerlisini başarmış olan bir halk var burada, Azerbaycan halkı. 30 yıldır her platformda yıllarca Avrupa Birliği'nin ve Avrupa Komisyonu koridorlarında Azerbaycanlı kardeşlerimle, milletvekilleri ile haklı davası için mücadele verdik ama sesimizi birbirimizden başka hiç kimseye duyuramadık. Ama sonuçta toplum, devlet; ekonomisiyle, siyasetiyle güçlendi ve zamanı geldiğinde kendi göbeğini kesmesine, kendi hakkını korumasını ve topraklarının işgalden kurtarılma mücadelesini hem de 44 günlük bir harekatla, bir yumrukla gerçekleştirmiştir, adaleti sağlamıştır. Bu açıdan önemlidir. Bu yönüyle küresel meseleleri dikkat çekmek, küresel meseleler üzerinde emek sarf etmek değerlidir. Bu emek sarf etmek kuşkusuz kendi başımıza yapacak yapabileceğimiz bir işte değildir. Her alanın uzmanlar var bu uzmanların fikrinden yararlanmak, bu uzmanlardan beslenmek önemlidir" dedi.

Programın sivil toplum örgütlerinin Uluslararası deneyimlerini, birikimlerini ve kapasitelerinin artırmayı amaçladığını belirten, COJEP Genel Başkanı Ali Gedikloğlu, "Küresel sorunları çözmede sivil toplum örgütleri olarak yeni dayanışma stratejilerini geliştirmemiz lazım. Yani Afrika'daki sivil toplum örgütleri ile Avrasya'daki sivil toplum örgütünün, Avrasya'daki sivil toplum örgütleri ile Asya'daki sivil toplum örgütlerini bir araya getirdiğimiz, temel meselelerimizde ortak hareket ettiğimiz, yani adaleti merkeze alan çalışmalarda birlikte hareket edebildiğimiz bir sinerji ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Azerbaycan'ın bir meselesine dünyaya duracağız bu bağlantıyı kullanacağız ya da Afrikalı kardeşlerimiz kendime senin dünyaya duyuracaklarında bağlantını kullanacaklar. Bu birlikteliğimizi, bu yakınlığımızı, bu kardeşliğimizi, bu kapasitemizi mutlaka bir enerjiye dönüştürmek, faaliyete, fiiliyata dönüştürmek gibi ile ilgili bir çaba sarf etmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

Sivil toplum kuruluşları arasında tecrübe paylaşımı ve dayanışma kültürünün oluşturulmasını amacıyla düzenlenen kongre çerçevesinde, "Sivil toplumun yeri ve rolü", "Adil bir dünya için model ülke Türkiye ve kurumsal işbirlikleri", "Uluslararası fonlara erişim ve proje teknikleri", "Medya ve sivil toplum ilişkileri", "Uluslararası kuruluşlarda lobicilik" gibi konular ele alınacak.

