TİKA'dan Azerbaycan'daki ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı
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TİKA'dan Azerbaycan'daki ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı

TİKA'dan Azerbaycan'daki ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı
Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov - Haberler | Güncel

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), "Erenler Sofrası Ramazan Programı" kapsamında, Azerbaycan'da 2 bin 500 aileye ulaştıracağı yardım kolilerinin dağıtımına başladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), "Erenler Sofrası Ramazan Programı" kapsamında, Azerbaycan'da 2 bin 500 aileye ulaştıracağı yardım kolilerinin dağıtımına başladı.

Etkinliğe, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Azerbaycan Mülteci ve Zorunlu Göçmenlerden Sorumlu Devlet Komitesi Başkan Yardımcısı Fuad Hüseynov, Azerbaycan Kızılay Başkan Yardımcısı Gafar Esgerzade, TİKA yetkilileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Büyükelçi Bağcı, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dünyanın dört bir tarafında mazlumların yanında olmaya gayret gösteren bir ülke olduğunu söyledi.

TİKA'nın 30 yıla yakın bir sürede tarımdan hayvancılığa, teknolojik donanımdan eğitime kadar her alanda 30 bin proje gerçekleştiren dünya çapında bir kuruluş olduğunu belirten Bağcı, şunları kaydetti:

"Bugün de Karabağ'da acılı dönemleri geride bırakan Azerbaycan halkına bir nebze olsun yardım eli uzatmak için buradadır. Hiç kuşkusuz biz inancımız gereği yardım etmenin değerini çok iyi biliyoruz. Allah'ın verdikçe çoğalttığına da iman etmişiz. Türk halkı ve devletinin yardımlarının karşılığını bugün burada Azerbaycan halkına uzanan bir el olarak görüyoruz."

Bağcı, yoksul ve mağdura yardımı görev bildiklerini vurgulayarak, "Tek de kalsak dünyanın her tarafına elimizi uzattık, uzatmaya da devam edeceğiz. Doğudan batıya, kuzeyden güneye her tarafa Türkiye dost ve kardeş eli olmuştur. Türkiye, diline, dinine, ırkına, mezhebine bakmadan herkese el uzatmıştır." diye konuştu.

TİKA Bakü Program Koordinatörü Teoman Tiryaki ise basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kurumun bu ramazanda 85 ülkede 100 binlerce kişiye Türkiye'nin yardımını ulaştırdığını bildirdi.

Azerbaycan'da 2 bin 500 aileye yardımda bulunulacağını aktaran Tiryaki, ülkedeki yardımlarda şehit ve gazi aileleri ile Karabağ göçmenlerine öncelik tanıdıklarını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

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