TİKA'dan Azerbaycan'da 4 bin 500 aileye gıda yardımı
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TİKA'dan Azerbaycan'da 4 bin 500 aileye gıda yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Azerbaycan'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda malzemesi dağıtıyor.

TİKA'dan Azerbaycan'da 4 bin 500 aileye gıda yardımı
12.05.2020 16:14 | Son Güncelleme: 12.05.2020 16:14

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Azerbaycan'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda malzemesi dağıtıyor.

TİKA tarafından Ramazan yardım faaliyetleri kapsamında Azerbaycan'ın bölgelerinde yardıma muhtaç 65 yaş üstü, dar gelirli ve ihtiyaç sahibi 4 bin 500 aileye gıda malzemesi yardımında bulunuyor.

Un, pirinç, sıvı yağ ve makarna gibi temel gıda malzemelerinden oluşan yardım kolilerin dağıtımı başlatıldı. TİKA Bakü Program Koordinatörü Teoman Tiryaki, "Azerbaycan genelinde bu pandemik durumunun ortaya çıkması ile birlikte Nisan ayı içeresinde Bakü ve çevresinde bulunan 2 bin aileye ulaşarak 65 yaş üstü ve ihtiyaç sahibi aileye ulaşarak bunları gıda ve temizlik hijyen malzemeleri tedarik etmiştik. Yine Ramazan ayının gelmesiyle biz Azerbaycan'da geleneksel iftar sofralarına kuruyoruz. Bu kapsamda Ramazan'da kurduğumuz iftar sofralarını değiştirerek bu seferde Bakü'nün dışında Azerbeyca'nın genelindeki diğer 20 bölgeye dağılarak Gence'den Kazak'a Sumgayıt'dan Tovuz'a yaklaşık 20 bölgeyi de alacak şekilde 2 bin 500 aileyi daha ulaşarak yine gıda yardımlarımızı dağıtmaya devam ediyoruz. Toplamda 4 bin 500 aileye ulaşarak inşallah güzel bir işi tamamlamayı umuyoruz. Pandemik durumda Azerbaycan genelinde azalışa geçmeye başladı. En kısa sürede tamamlanır. Biz de bütün işlerimize devam ederiz" dedi.

Erzak yardımız için TİKA'ya teşekkür eden Azerbaycan Ahıska Türkleri Vatan Cemiyeti Başkanı İsmail Rahimov,"Korona virüs salgını nedeniyle ve Ramazan 2020 programı çerçevesinde TİKA teşkilatına müracaat ettik. Allah razı olsun. Bizim Ahıska Türklerine erzak yardımı vereceklerini söylediler. Şimdi gelip buradan alıp ihtiyacı olanlarımıza dağıtacağız" diye konuştu. - BAKÜ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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