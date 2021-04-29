TİKA'dan Arnavutluk'taki ihtiyaç sahibi ailelere tohum yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Arnavutluk'taki ihtiyaç sahibi 50 aileye tohum yardımında bulundu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Arnavutluk'taki ihtiyaç sahibi 50 aileye tohum yardımında bulundu.

Başkent Tiran yakınlarındaki Vişne köyünde ihtiyaç sahibi yetim çocukların ailelerine mısır, yonca ve fasulye tohumlarının yanı sıra kimyasal gübre yardımında bulunuldu.

Yardım dağıtım törenine TİKA Tiran Koordinatörü Emine Gizem Başkan'ın yanı sıra yetim çocuklara destek veren Geleceğin Alternatifi Vakfı (ALSAR) temsilcileri ve yetkililer katıldı.

Köy sakinlerinden Festime Şkreta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin her zaman ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olduğunu söyledi.

TİKA'nın desteklerini çok önemsediklerini kaydeden Şkreta, "Biz her zaman yardım istiyor ve talep ediyoruz. (Türkiye) Her zaman yanımızda olmuştur ve bize yardım etmiştir. Türk devletine verdiği yardımdan dolayı teşekkür ederim. Depremden bu yana yanımızda oldular." dedi.

Florenc Muça da Türkiye'nin her zorlukta yanlarında olduğunu vurgulayarak "Türk devletine yardımlarıyla yanımızda olmasından dolayı çok teşekkür ederim. Her zorlukta yanımızdalar." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatjon Cuka