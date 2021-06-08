TİKA'dan Arjantin'in Florencio Varela kentindeki kardiyoloji eğitimine ekipman desteği

BUENOS Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Arjantin'in Buenos Aires eyaletine bağlı Florencio Varela kentinde kardiyoloji konusunda verilen eğitimlere tıbbi ekipman desteğinde bulundu.

BUENOS Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Arjantin'in Buenos Aires eyaletine bağlı Florencio Varela kentinde kardiyoloji konusunda verilen eğitimlere tıbbi ekipman desteğinde bulundu.

Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçisi Şefik Vural Altay, düzenlenen etkinlikte Florencio Varela kentinde geliştirilen "Kardiyoloji Konusunda Korunan Belediye Programı" kapsamında sağlık çalışanları, üniversite öğrencileri ve yerel halka verilen ilk yardım eğitimleri kapsamında kullanılmak üzere TİKA tarafından temin edilen ekipmanları teslim etti.

Altay, yardımların iki ülke arasındaki dostluğun göstergesi olduğunu belirterek, Türkiye ve Arjantin'in coğrafi olarak uzak olmasına rağmen gönülleri bir olan ülkeler olduğunu söyledi.

Türkiye'nin tecrübelerini diğer ülkelerle paylaştığını aktaran Altay, "Türkiye, Çin'in ardından salgın döneminde en çok tıbbi yardım yapan ülke konumunda. Dünyada 150'den fazla ülkeye yardım yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Florencio Varela Belediye Başkanı Andres Watson da yardım dolayısıyla teşekkür ederek, Türkiye ile Arjantin arasındaki iletişimin güçlenmesinin faydalı olduğunu söyledi.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'e yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta olan Florencio Varela kentinde düzenlenen etkinliğe yerel yöneticiler ve sağlık alanında uzmanlar da katıldı.

TİKA'nın yaptığı yardımdan 100 binden fazla kişinin yararlanması bekleniyor.

TİKA'nın yardımları, 6 otomatik harici defibrilatör, 1 yarım beden oskültasyon mankeni, 2 defibrilatör eğitim cihazı, 2 bebek CPR eğitim mankeni, 2 yarım beden CPR eğitim mankeni, 2 havayolu entübasyon mankeni, 2 kol enjeksiyon uygulama maketi ve 1 yetişkin entübasyon mankeninden oluşuyor.

Bu ekipmanlarla aralarında sağlık çalışanları ve tıp fakültesi öğrencilerinin de bulunduğu yaklaşık 80 bin kişinin faydalanması planlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik