TİKA'dan Akşener'in Bütçe İddialarına Karşı Açıklama Geldi

TİKA Başkanı Serdar Çam, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in TİKA'nın bütçesiyle ilgili iddialarına sosyal medyadan yanıt verdi. Twitter hesabından konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çam, "Artık vacip oldu. Etrafımızda TİKA'nın bütçesi 4 milyar dolar diye iddia ediliyor. Bu yaklaşık 18,5 milyar lira eder" ifadesini kullandı.

"İDDİA EDİLEN RAKAMIN YÜZDE 3'Ü"

Sözlerine devam eden Çam,"TBMM'de onaylanmış bütçeye bakılırsa TİKA'ya 2017'de Maliye'den tahsis edilen bütçe 304 milyon lira, yani 65 milyon dolar. Yani iddia edilen rakamın yüzde 3'ü. TİKA'nın parası bereketlidir" dedi.