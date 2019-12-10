TİKA'dan Afganistanlı öğretmenlere STEM eğitimi

10.12.2019 11:30 | Son Güncelleme: 10.12.2019 11:35

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından ilk etabında 23 Afgan öğretmenin Nisan ayında Edirne'de aldığı STEM eğitimlerinin ardından ikinci etapta yaklaşık 80 Afgan öğretmene Kabil'de STEM eğitimleri verildi.



Sertifika törenine Kabil İl Eğitim Müdürü Ahmad Zamir Govara, T.C. Kabil Büyükeçiliği Müsteşarı Atasay Erongun, Eğitim Ateşesi Mehmet Kiraz, Türkiye Maarif Vakfı Ülke Direktörü Şakir Voyvot, Yunus Emre Müdürü Selçuk Doğan, Kızılay Kabil Delegasyon Başkanı Vural Can Kural, TİKA Kabil Koordinatörü Zühtü ÇAL eğitici ve kursiyerler katıldı.



Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşan T.C. Kabil Büyükelçiliği müsteşarı Sayın Atasay Erongun, Türkiye ve Afganistan arasındaki kadim dostluklarına değinerek her alanda Afganistan devletine ve Afgan halkına yardımların süreceğini belirtti. Bu yardımların Türkiye Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren Afganistan Halkına ve Afganistan dostluğuna verdiği önemi gösterdiğini belirtti.



Kabil il eğitim müdürü Sn. Ahmad Zamir GOWARA da iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerin derinliğine değinerek Türkiye gerek eğitim alanında gerek diğer alanlarda Afganistanın en sadık dostu olmuştur dedi.



Kabil Koordinatörü Zühtü ÇAL ise konuşmasında STEM eğitim programları hakkında bilgi vererek bundan sonraki süreçte Afganistan'ın öğretmen kadrosuna bu eğitimi kazandırmayı istediklerini belirtti.



Programa katılan öğretmenlere sertifikaları takdim edildikten sonra öğretmenler tarafından hazırlanan projelerin tanıtımı yapıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA