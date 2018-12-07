Tika'dan Afganistan ve Tacikistan'a Eğitim Desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Afganistan ve Tacikistan'da eğitim programları düzenledi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Afganistan'da öğretmenlere ve Tacikistan'da sağlık personeline eğitim verildi.

Afganistan Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen "Öğretmen Kapasite Geliştirme Eğitim Programına" katılan 300 Afgan öğretmen, TİKA'nın inşa ettiği öğretmen evinde sertifikalarını aldı.

Afganistan Eğitim Bakanı Dr. Muhammed Mirvays Belhi, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'ye TİKA ve diğer kurumlarla ülkesine yaptığı yardımlardan dolayı teşekkür etti. Belhi, "Afganistan'da halihazırda 200 bin öğretmen okullarımızda eğitim veriyor ancak 70 bin öğretmen açığımız bulunmakta. Bugün burada 300 öğretmenimizin kapasite geliştirme sertifika törenine katılmış buluyoruz. Eğitim Bakanlığı olarak bizim için ve öğrencilerimiz için çok önemli bir gün." dedi.

TİKA'nın 2015'ten bugüne 4 bin kadar öğretmen kapasite geliştirme eğitimi verdiğini hatırlatan Belhi, bundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Belhi "İstediğimiz, yalnız çok iyi öğretmen değil, ilham verici öğretmenler olmanız." diyerek sözlerini tamamladı.

TİKA Orta Asya ve Kafkaslar Dairesi Başkanı Dr. Ali Özgün Öztürk de Afganistan'da 2004'ten bu yana eğitim, sağlık, tarım, ekonomik ve idari altyapıların geliştirilmesi, kapasite artırma, meslek edindirme, spor gibi alanlarda binden fazla proje ve faaliyetin hayata geçirildiğini kaydetti.

Öztürk, TİKA'nın Afganistan'da 3 koordinasyon ofisi bulunduğunun altını çizerek, "Türk ve Afgan halkları tarih boyunca birliğini, kardeşliğini ve dostluğunu korumuştur. Biz de bu dostluk ve kardeşliği artırarak devam ettireceğiz inşallah." ifadelerini kullandı.

Tören sonunda Afganistan Ulusal Müzik Enstitüsü öğrencilerinin yerel müzik performanslarının ardından Belhi, Öztürk ve Afganistan Eğitim Bakanı Yardımcısı Prof. Dr. Esadullah Muhakkik Cihanı öğretmenlere sertifikalarını takdim etti.

Tacikistan'da sağlık personeli eğitildi

Bunun yanı sıra TİKA ve Tacikistan Sağlık Bakanlığı iş birliğinde Tacikistan'ın farklı bölgelerinde hizmet veren 33 doktora, yeni doğan bebeklerde işitme tarama testi eğitimi verildi.

TİKA tarafından yürütülen Anne-Çocuk Sağlığını Destekleme Programı kapsamında Türkiye'nin bu alandaki tecrübesini paylaşmak için Türkiye'den doktorlar Afgan doktorlara işitme testi ve önemi hakkında teorik bilginin yanı sıra pratik eğitimler verdi.

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Mirhamuddin Kamolzoda, burada yaptığı konuşmada, güvendikleri bir kurum olan TİKA ile iş birliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

TİKA Duşanbe Program Koordinatörü Tarık Mete de projenin ikinci aşamasında Tacikistan'ın farklı bölgelerindeki hastanelerde görev yapan doktorlardan belirlenecek bir grup doktorun Türkiye'de daha ileri bir eğitimden geçirilmesinin planlandığını kaydetti.

Eğitim alacak doktorların görev yaptığı hastanelere işitme tarama cihazlarının temin edilmesinin de öngörüldüğünü belirten Mete, bu sayede yeni doğan çocukların işitme tarama testinden geçirilerek işitme kaybına bağlı ortaya çıkabilecek engellerin önüne geçilmesinin hedeflendiğini sözlerine ekledi.