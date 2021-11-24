TİKA'dan Afganistan'daki yetimhaneye yardım

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ( Tika ), Afganistan'ın başkenti Kabil'de Alaaddin Kız Yetimhanesine gıda ve temizlik maddeleri yardımında bulundu.

Yetimhanede düzenlenen törende konuşan TİKA Kabil Ofisi Koordinatörü Zühtü Çal, Afganistan'daki yetimhanelere yaptıkları yardımlarla ilgili bilgi verdi.

Çal, "Afganistan Yetimhaneler Müdürlüğü tarafından bize iletilen talep doğrultusunda Alaaddin ve Tayy-i Mesken yetimhanelerindeki eksikleri tespit ettik. Her iki yetimhaneye de 3 ay yetecek kadar gıda ve temizlik maddesi yardımı yapma kararı aldık. Bugün Alaaddin Kız Yetimhanesine yardımımızı gerçekleştirdik." dedi.

Yarın da Tayy-i Mesken Yetimhanesine gıda ve temizlik maddeleri ulaştırılacağını dile getiren Çal, "TİKA, Afganistan'a insani yardım faaliyetlerine devam edecek." dedi.

Afganistan Yetimhaneler Müdürü Feyzan Ahmed Kaker, Türkiye'ye yardımlarından dolayı teşekkür etti.

"TİKA'ya teşekkür ediyoruz"

Alaaddin Kız Yetimhanesi Yurtlardan Sorumlu Müdür Yardımcısı Azize Azizi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TİKA'ya teşekkür etti.

Çeşitli yardım kuruluşlarından gelen yardımlarla yetimhanenin ayakta durduğunu dile getiren Azizi, TİKA'nın getirdiği yardımlarla eksiklerinin önemli ölçüde tamamlandığını belirtti.

Yetimhanede yaklaşık 20 öğretmenin bulunduğunu kaydeden Azizi, ülkedeki ekonomik kriz nedeniyle yetimhanedeki öğretmenlerin bir süredir maaşlarını alamadıklarını söyledi.

Alaaddin Kız Yetimhanesinde 220, Tayy-i Mesken Yetimhanesinde ise 180 çocuk kalıyor.

Afganistan'da yaklaşık 40 yıl süren savaşlar birçok kadının dul ve çocukların yetim kalmasına neden oldu. Resmi rakamlara göre ülkede yaklaşık 500 bin dul bulunuyor. Yetim sayısının ise 1 milyon 500 bin civarında olduğu tahmin ediliyor. Ülke genelinde devlet ve özel olmak üzere 68 yetimhane bulunuyor ancak bunların 26'sı ülkenin içine girdiği büyük ekonomik kriz nedeniyle fiilen kapanmış durumda.

Taliban öncesi yetimhanelerde 9 bin 319 çocuğun kaldığı ancak ekonomik kriz nedeniyle bunlardan 3 bin 566'sının akrabalarının evlerine gönderildiği belirtiliyor.