TİKA'dan Afganistan'daki tarımsal kalkınmaya sera desteği
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TİKA'dan Afganistan'daki tarımsal kalkınmaya sera desteği

01.11.2020 12:49 | Son Güncelleme: 01.11.2020 12:52
TİKA'dan Afganistan'daki tarımsal kalkınmaya sera desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'da tarımsal teknoloji ve eğitimin geliştirilmesi amacıyla özellikle kış aylarında gıda alanında yaşanan bazı sıkıntıların azaltılmasına yönelik iki adet sera inşa etti.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'da tarımsal teknoloji ve eğitimin geliştirilmesi amacıyla özellikle kış aylarında gıda alanında yaşanan bazı sıkıntıların azaltılmasına yönelik iki adet sera inşa etti.

TİKA Herat Koordinatörü Ali Ergun Çınar, seraların Afgan yetkililere teslimi için düzenlenen törende yaptığı konuşmada, tarımın Afganistan için önemine dikkat çekerek tarım projelerinin ana amacının ülkenin bu alanda kendine yeterli hale gelebilmesine katkıda bulunmak olduğunu söyledi.

Çınar, biri Herat Ziraat Enstitüsü diğeri de Herat Ziraat İl Müdürlüğü bünyesinde kurulan iki adet biner metrekarelik damlama sistemli seranın güneş paneli sistemleri, su kuyusu ve su deposuyla yetkililere teslim edildiğini belirtti.

Konuşmaların ardından seraların açılışı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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