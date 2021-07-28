TİKA'dan Afganistan'daki okullara destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Kabil Ofisince Afganistan'ın güneyindeki Host ve Gazne vilayetlerinde bulunan okullara masa ve sıra desteği sağlandı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Kabil Ofisince Afganistan'ın güneyindeki Host ve Gazne vilayetlerinde bulunan okullara masa ve sıra desteği sağlandı.

TİKA Kabil Ofisinden yapılan açıklamada, Afganistan'da özellikle eğitim ve sağlık sektörlerinin gelişmesine özel önem veren TİKA'nın eğitim kalitesini yükseltmek amacıyla Host vilayetindeki 8 bin öğrencisi olan Puhand Abdulhay Habibi ve 5 bin öğrencisi bulunan Alfeth liselerine, Gazne vilayetindeki Cihan Malike Kız ve Ali Sanayi Lisesine masa ve sıra temin edildiği bildirildi.

Masa ve sıraların söz konusu vilayetlerin il eğitim müdürlüklerine teslim edildiği belirtildi.

Açıklamada, eğitim müdürlerinin, söz konusu yatırımın Afganistan'ın geleceği için çok önemli olduğunu belirttiği, projeyle dost ve kardeş ülke Türkiye ve TİKA'ya teşekkürlerini sundukları kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat