TİKA'dan Afganistan'daki kütüphaneye destek
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TİKA'dan Afganistan'daki kütüphaneye destek

15.01.2021 09:25 | Son Güncelleme: 15.01.2021 09:28
TİKA'dan Afganistan'daki kütüphaneye destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Kabil Ofisi tarafından Türkiye'den getirtilen kitaplar, Şehit Prof. Rabbani Üniversitesi Yabancı Diller Fakültesi Türkoloji Bölümü Mevlana Kütüphanesine teslim edildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Kabil Ofisi tarafından Türkiye'den getirtilen kitaplar, Şehit Prof. Rabbani Üniversitesi Yabancı Diller Fakültesi Türkoloji Bölümü Mevlana Kütüphanesine teslim edildi.

Türk edebiyatının seçkin roman, hikaye ve edebi kitaplarından oluşan 300'ün üzerinde kitabın kütüphaneye teslimi gerçekleştirildi.

Şehit Prof. Rabbani Üniversitesi Yabancı Diller Fakültesi Türkoloji Bölüm Başkanı Nasir Sıraci, teslim töreninde, Türkiye ve TİKA tarafından üniversiteye sürekli destek verildiğini belirtti.

Türk edebiyatında önemli yeri olan bu kitapların tesliminin kütüphane için önemini anlatan Sıraci, Türkiye ve TİKA'ya teşekkür etti.

TİKA Kabil Koordinatörü Zühtü Çal ise kütüphane için Türkiye'den kitap getirme konusunda verdiği sözünü yerine getirdiği ve kütüphaneye böyle bir kaynak desteğinde bulunduğu için duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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