TİKA'dan Afganistan'daki Atatürk Milli Çocuk Hastanesine tıbbi yardım Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Kabil Ofisi tarafından Kabil'in en büyük iki çocuk hastanesinden biri olan Atatürk Milli Çocuk Hastanesine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında tıbbi teçhizat ve sarf malzemeleri temin edildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Kabil Ofisi tarafından Kabil'in en büyük iki çocuk hastanesinden biri olan Atatürk Milli Çocuk Hastanesine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında tıbbi teçhizat ve sarf malzemeleri temin edildi.

Salgın nedeniyle sosyal mesafe kuralının uygulandığı ve açık alanda yapılan teslim törenine, Atatürk Milli Çocuk Hastanesi Başhekimi Gulam Hasan Kamil, TİKA Kabil Koordinatörü Zühtü Çal ve doktorlar katıldı.

Başhekim Kamil, Türk dostlarının tıbbi teçhizat ve tıbbi malzeme yardımlarını, hastaneye başvuran çocukların muayene ve tedavilerinde kullanacaklarını söyledi.

Afganistan'ın yaşadığı zor günlerde yardımını esirgemeyen Türk halkı ve TİKA'ya teşekkürlerini ileten Kamil, daha önce de TİKA tarafından hastaneye, restorasyon çalışması, personel eğitimi, teçhizat ve tıbbi yardımların sağlandığını hatırlattı.

TİKA Kabil Koordinatörü Çal da iki grup şeklinde temin edilen tıbbi teçhizat ve dezenfektan, koruyucu elbise, maske ve eldivenden oluşan tıbbi sarf malzemelerinin Atatürk Milli Çocuk Hastanesine ve Afganistan halkına hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Çal, bundan sonraki süreçte de TİKA olarak imkanlar ölçüsünde Afganistan devleti ve halkının yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Kaynak: AA