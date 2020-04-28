TİKA'dan Afganistan'daki 500 selzede aileye yardım
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TİKA'dan Afganistan'daki 500 selzede aileye yardım

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Mezar-ı Şerif Ofisi tarafından Afganistan'ın kuzeydoğusunda bulunan Tahar vilayetinin Deşti Kale ve Hoca-i Gar ilçelerinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle 500 aileye acil temel gıda ve temizlik malzemesi yardımı yapıldı.

TİKA'dan Afganistan'daki 500 selzede aileye yardım
28.04.2020 11:24 | Son Güncelleme: 28.04.2020 11:24

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Mezar-ı Şerif Ofisi tarafından Afganistan'ın kuzeydoğusunda bulunan Tahar vilayetinin Deşti Kale ve Hoca-i Gar ilçelerinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle 500 aileye acil temel gıda ve temizlik malzemesi yardımı yapıldı.

TİKA Mezar-ı Şerif Ofisinden yapılan açıklamada, Afganistan'da insani yardımlar kapsamında, Tahar vilayetinin ilçelerinde son günlerde sel felaketi nedeniyle tarım alanları sular altında kalan ve zor şartlarda yaşamlarını sürdürmeye çalışan mağdur 500 aileye acil gıda ve temizlik malzemesi yardımında bulunulduğu bildirildi.

Açıklamada, un, pirinç, şeker, ay çiçek yağı, çay, yemek tuzu, salça, barbunya ve temizlik malzemelerinden oluşan 500 gıda paketinin, ihtiyaç sahibi ailelere Tahar Valiliği iş birliğinde ulaştırıldığı belirtilerek, TİKA'nın Afganistan'da ihtiyaç duyulan her alanda yardımlarının süreceği kaydedildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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