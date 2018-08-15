Tika'dan Afganistan'da Türk Ebru Kursu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Afganistan'da Türk ebru kursu açıldı.

Erkekler ve kadınlar için ayrı ayrı düzenlenen kurslar üç seviyede icra edilecek, toplam beş ayda tamamlanacak. Hat sanatı, tezhip, camcılık gibi pek çok sanata da uygulanabilen ebru sanatı iyi öğrenildiği takdirde kursiyerlere gelir getiren bir meslek haline de gelecek.

Türkiye'den gelen birinci sınıf ebru malzemesi kullanılarak sürdürülen kurslar, Maarif Vakfı Afgan Türk Okulu öğretmenlerinden Bilal Demirel ve Saime Demirel tarafından, TİKA'nın Herat ofisinde yeni açılan Kütüphane, Konferans ve Eğitim salonunda veriliyor. Üç dönem devam edecek olan ebru kurslarından mezun olanlara dönem sonunda sertifikaları da verilecek.

Darice, Türkçe, İngilizce ve Arapça eserlerden oluşan bin 500 civarında kitap, süreli yayın ve yaklaşık bin elektronik kitabın bulunduğu eğitim salonunda ayrıca, A1 ve A2 seviyesinde verilen Türkçe kursları da devam ediyor.

Herat Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinden çeşitli sanat kuruluşları mensuplarından ve sanatseverlerden oluşan kursiyerler ilk dersin sonunda ürünlerini sergilemeye de başladı.

Kursun açılışında konuşan Afganistan Herat Koordinatörü Ali Ergun Çınar, kursiyerlere başarı dileyerek bu güzel fırsatı en iyi şekilde değerlendireceklerine inandığını söyledi. - ANKARA