TİKA'dan Afganistan'da ihtiyaç sahibi 600 aileye gıda yardımı
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TİKA'dan Afganistan'da ihtiyaç sahibi 600 aileye gıda yardımı

TİKA'dan Afganistan'da ihtiyaç sahibi 600 aileye gıda yardımı
Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

Türk İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Herat Ofisi tarafından ramazan ayı münasebetiyle Afganistan'ın Herat ve Nimruz vilayetlerinde ihtiyaç sahibi 600 aileye gıda yardımı yapıldı.

Türk İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Herat Ofisi tarafından ramazan ayı münasebetiyle Afganistan'ın Herat ve Nimruz vilayetlerinde ihtiyaç sahibi 600 aileye gıda yardımı yapıldı.

TİKA Herat Ofisinden yapılan açıklamaya göre, TİKA olarak ramazan projesi kapsamında ülkenin batısındaki Herat ve Nimruz vilayetlerinde yoksul ve ihtiyaç sahibi 600 aileye gıda dağıtımı gerçekleştirildi.

Bunun yanı sıra, TİKA tarafından ramazan boyunca söz konusu 2 vilayette çeşitli kesimlere ve yetim çocuklara iftar yemeğinin verildiği ifade edilen açıklamada, iftar programlarında Türkiye'nin ramazan ayında da dünyanın her tarafındaki ihtiyaç sahiplerine şefkat ve muhabbet elini uzattığı vurgulandı.

Açıklamada, ayrıca ramazan boyunca Herat ve Nimruz vilayetlerindeki yetimhanelerde kalan 400 yetime de elbise ve değişik hediyelerin takdim edildiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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