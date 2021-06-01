TİKA'dan Afganistan'da eğitime destek
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TİKA'dan Afganistan'da eğitime destek

TİKA'dan Afganistan'da eğitime destek
Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Afganistan'da farklı alanlardaki kalkınma proje ve çalışmalarının yanı sıra eğitim alanında faaliyetleri devam ediyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Afganistan'da farklı alanlardaki kalkınma proje ve çalışmalarının yanı sıra eğitim alanında faaliyetleri devam ediyor.

Belh vilayetinin merkezi Mezar-ı Şerif'teki tamir ve bakımı TİKA tarafından yapılan Mevlana Celaluddin Muhammed-i Belh-i Lisesi'nde düzenlenen teslim törenine Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Semih Lütfü Turgut, Belh İl Şura Başkanı Muhammed Afzal Hadid, Belh Eğitim Müdürü Aliullah Emiri, Belh Belediye Başkanı Ahmed Tevfik Emini, Afgan-Türk Maarif Okulları Mezar-ı Şerif erkek ve kız liseleri müdürleri katıldı.

TİKA Mezar-ı Şerif Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Afganistan'ın kuzeyindeki Belh, Cüzcan, Sar-ı Pul, Semengan ve Kunduz vilayetlerinde bulunan okullara öğrenciler için 1200 masa-sıra yardımı yapıldı.

Söz konusu yardım eğitim müdürlükleri yetkililerine teslim edildi.

TİKA'dan Afganistan'da eğitime destek
TİKA'dan Afganistan'da eğitime destek
TİKA'dan Afganistan'da eğitime destek
TİKA'dan Afganistan'da eğitime destek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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