TİKA'dan Afganistan'da "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" töreni
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Dünya Kadınlar Günü, Afganistan, Kabil, Güncel

TİKA'dan Afganistan'da "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" töreni

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), Afganistan'ın başkenti Kabil'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle tören düzenlendi.

08.03.2020 12:58 | Son Güncelleme: 08.03.2020 12:58
TİKA'dan Afganistan'da

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), Afganistan'ın başkenti Kabil'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle tören düzenlendi.

TİKA Konferans Salonu'ndaki törene, Afganistan Uyuşturucuyla Mücadele Bakanı Salamat Azimi, TİKA Kabil Koordinatörü Zühtü Çal ve davetliler katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan TİKA Kabil Koordinatörü Çal, Başkanlığın Afganistan'da birçok alanda faaliyet gerçekleştirdiğini söyledi.

Afgan kadınlarına yönelik birçok projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Çal, bugünkü töreni de Afgan kadınlarının tüm olumsuz koşullara rağmen bir şeyleri başarabileceğini göstermek için düzenlediklerini belirtti.

Çal, Afgan kadınlarının ülkenin kalkınmasına ve barış sürecine büyük katkılar yapabileceğine inandıklarını kaydetti.

Afganistan Uyuşturucuyla Mücadele Bakanı Azimi de ülkede yaşanan tüm bu olumsuzluklardan ilk olarak Afgan kadınlarının etkilendiğini vurguladı.

Afganistan'da yaşanan olumsuzluklara rağmen, kadınların mücadele vermekten yorulmadığını dile getiren Azimi, buna rağmen henüz Afgan kadınların katetmesi gereken birçok mesafe bulunduğunun altını çizdi.

Azimi, Afganistan'ın kadınlarla kalkınacağını ve huzura kavuşacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından Afgan kadınların durumunu anlatan resim sergisi açıldı.

Kaynak: AA

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Manşet

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