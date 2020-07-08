TİKA'dan Afganistan'a tıbbi yardım Afganistan'da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Kabil Atatürk Çocuk Hastanesine düzenlenen törenle tıbbi yardım malzemeleri teslim edildi.

Afganistan'da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Kabil Atatürk Çocuk Hastanesine düzenlenen törenle tıbbi yardım malzemeleri teslim edildi.

Afganistan'da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından korona virüs pandemisiyle mücadele kapsamında Kabil Atatürk Çocuk Hastanesine tıbbi yardım yapıldı. Korona virüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralının uygulandığı teslim törenine TİKA Orta Asya ve Kafkaslar Dairesi Başkanı Dr. Ali Özgün Öztürk, TİKA Kabil Koordinatörü Zühtü Çal, Kabil Atatürk Çocuk Hastanesi Başkanı Dr.Kamil ve hastane personelleri katıldı. Zühtü Çal yaptığı açıklamada "Bu proje tıbbi malzemeler içermektedir. Bu proje virüsle mücadele kapsamına aldığımız bir proje. Bundan sonraki süreçte de imkanlarımız ölçüsünde yardımcı omaya devam edeceğiz" dedi.

Kabil Atatürk Çocuk Hastanesi Başkanı Dr.Kamil ise Afganistan halkı tarafından Türkiye ve TİKA'ya teşekkür etti. - KABİL

Kaynak: İHA