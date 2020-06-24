- TİKA'dan Afganistan'a sağlık malzemeleri yardımı - TİKA'dan Afganistan'a sağlık malzemeleri yardımı TİKA, Kabil Valiliğine tıbbi malzeme desteğinde bulundu.

- TİKA'dan Afganistan'a sağlık malzemeleri yardımı

KABİL - TİKA, Kabil Valiliğine tıbbi malzeme desteğinde bulundu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'a yönelik yardımları ve çalışmalarını sürdürüyor. TİKA, Kabil Valiliğine tıbbi malzeme yardımı gerçekleştirdi. Darul Aman Sarayı'nda gerçekleştirilen törende, 10 bin litre dezenfektan bin adet koruyucu kıyafet, 200 adet ilaçlama pompasının da aralarında bulunduğu malzemeler Afgan yetkililere teslim edildi. Törende konuşan Kabil Vali Yardımcısı Hanife Giroval, Afganistan halkı adına Türkiye'ye ve TİKA'ya teşekkür ederek, "Afganistan ve Türkiye halklarının dostluğu çok eskilere dayanıyor" dedi.

TİKA Kabil Koordinatörü Zühtü Çal ise törenin ardından yaptığı açıklamada, "Kabil Valiliğine ihtiyacı olan malzemelerinin ikinci grubunun tespit töreninde 10 bin litre kolorin, bin adet korucu elbise ve 200 adet ilaçlama pompasından oluşan tıbbi malzeme teslimini gerçekleştiriyoruz. Afganistan halkının, devletinin gelişmesi için faaliyette bulunuyoruz. Bütün ihtiyacı olan alanlarda imkanlarımız ölçüsünden yardımcı olmaya gayret göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA