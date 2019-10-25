TİKA Çad'da kadınlar için dikiş atölyesi kurdu
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), Çad'da kadınların meslek edindirilmesi amacıyla dikiş atölyesi kuruldu.
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), Çad'da kadınların meslek edindirilmesi amacıyla dikiş atölyesi kuruldu.
TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Çad'ın başkenti Encemine'de faaliyet gösteren İDEA Derneği bünyesinde kadınların meslek edindirilmesi amacıyla dikiş atölyesi kuruldu.
Atölyenin kurulumuyla 40 kadının katıldığı ilk eğitim başladı.
Eğitimi başarıyla tamamlayan kadınlara dikiş makinesi hediye edilecek.
Atölyede yıl boyunca eğitimler devam edecek.