TİKA, Çad'da ihtiyaç sahiplerine engelli bisikleti dağıttı

KIRIKKALE (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ( Tika ), Çad Aile ve Çocuk Esirgeme Bakanlığı ile Kırıkkale Merhamet İslami Eğitim ve Yardım Derneği iş birliğinde 100 kişiye engelli bisikleti yardımında bulundu.

Dünya Engelliler Günü kapsamında başkent Encemine'de düzenlenen etkinliğe, Kadın, Aile ve Çocuk Esirgeme Bakanlığı Genel Müdürü Martine Allahissem Dangar, Cumhurbaşkanlığı Özel Danışmanı Mahamat Saleh Abdeljalil, Türkiye'nin Encemine Büyükelçisi Kemal Kaygısız, TİKA Encemine Koordinatörü Melih Mücahid Ateş, Kırıkkale Merhamet Eğitim ve Yardım Derneği Başkanı Mustafa Sadıç katıldı.

Etkinlikte 50 kişiye engelli bisikleti hediye edildi, 50 bisiklet de başkentin 650 kilometre güneyinde bulunan Kumra şehrindeki ihtiyaç sahibi engellilere gönderildi.

Büyükelçi Kaygısız, törende yaptığı konuşmada, "Kardeş Çad ve Türk halkı arasındaki iş birliğinin artarak devam etmesini temenni ediyorum." dedi.

Çad Kadın, Aile ve Çocuk Esirgeme Bakanlığı Genel Müdürü Dangar, "Bugün 100 engelli vatandaşımıza verilen bu bisikletlerle onların hayatlarını kolaylaştırdınız. Dünya Engelliler Günü'nde Çad halkını yalnız bırakmayan Türkiye'ye ve TİKA'ya minnettarız." diye konuştu.

Proje ortağı Kırıkkale Merhamet Eğitim ve Yardım Derneği Başkanı Sadıç da Türk halkının gönül zenginliğinin bir işareti olarak Afrika'ya geldiğini, her sağlıklı kişinin aynı zamanda bir engelli adayı olduğunu ifade ederek, "Bir hastalık sonrasında veya bir kaza sonrasında engelli kalınmayacağının garantisi yoktur. Hem bu bilinçle hem de inancımız gereği engelli kişileri korumayı ve onlara yardım etmeyi şiar edindik." ifadelerini kullandı.

AA / Ömer Erdem - Son Dakika Haberleri

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