TİKA, Çad'da ders kitaplarının basılabilmesi için matbaa kurdu
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TİKA, Çad'da ders kitaplarının basılabilmesi için matbaa kurdu

14.03.2021 13:33 | Son Güncelleme: 14.03.2021 13:45
TİKA, Çad'da ders kitaplarının basılabilmesi için matbaa kurdu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Çad Eğitim Bakanlığının kendi ders kitaplarını basabilmesi için matbaa kurdu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Çad Eğitim Bakanlığının kendi ders kitaplarını basabilmesi için matbaa kurdu.

TİKA tarafından Çad Milli Eğitim ve Sivil Tanıtım Bakanlığına hibe edilen "İstanbul Matbaası" tesisinin teslim törenine, Çad Milli Eğitim ve Sivil Tanıtım Bakanı Aboubakar Assidick Tchoroma, Encemine Büyükelçisi Kemal Kaygısız ve TİKA Başkan Yardımcısı Rahman Nurdun katıldı.

Öğrencilerin sadece üçte birinin ders kitabına sahip olduğu ülkede İstanbul Matbaası sayesinde yıllık 180 bin kitap basılabilecek.

Matbaanın işletilebilmesi için Çadlı 4 personele Türkiye'de eğitim verildi.

"Bu proje, iki ülkenin dostluğunun bir göstergesi"

Çad Milli Eğitim ve Sivil Tanıtım Bakanı Tchoroma, törende yaptığı konuşmada, Çad'daki öğrencilerin ihtiyaç duyduğu tüm ders kitaplarının basılacağı büyük ve tam donanımlı bir matbaa hibe ettiğinden dolayı TİKA ve Türk hükümetine teşekkürlerini iletti.

Büyükelçi Kaygısız da "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 2017'deki Çad ziyaretinde Çadlı yetkililer, ders kitaplarının basılmasını talep etmişti. Türkiye, kitap göndermek yerine matbaa kurulmasını önermişti. Türkiye'nin bu projesi, iki ülkenin dostluğunun bir göstergesi." diye konuştu.

Tören sonrasında Çad Cumhurbaşkanı'nın eşi ve Yüce Gönül Vakfı Başkanı Hinda Deby İtno'ya, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri ve Devlet Bakanı Kalzeube Pahimi'ye nezaket ziyaretleri gerçekleştiren TİKA heyeti, mevcut projeler ve yeni iş birliği olanakları hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

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