TİKA Burkina Faso'daki okullarda hijyen eğitimini destekliyor

04.11.2019 10:44

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), okulların büyük çoğunluğunda yeterli hijyen koşullarının bulunmadığı Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'da öğrencilerin hijyen eğitimini destekliyor.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) verileri ışığında Burkina Faso'da okulların yüzde 82'sinde yeterli hijyen koşulları bulunmuyor. Bu nedenle TİKA, Burkina Faso Eğitim ve Okur Yazarlık Bakanlığının başlattığı "Eğitimde Hijyen Ortamı Sağlanması" projesine destek sağladı.

Başlatılan projeyle ülkede bulunan okullarda hijyen altyapılarının geliştirilmesi, öğrencilere temizlik alışkanlığının kazandırılması ve böylece hijyen kaynaklı hastalıkların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Proje kapsamında TİKA tarafından üç okula ihtiyaç duydukları temizlik malzemesi temin edildi. Malzemeler, Türkiye'nin Vagadugu Büyükelçisi Ahmet Asım Arar'ın katılımıyla düzenlenen törenle yetkililere teslim edildi.



Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, dünyada her yıl 5 yaş altı 361 bin çocuk ishalden hayatını kaybediyor. Bu ölümlerin temelinde yetersiz temizlik koşulları yatıyor.

Sahra Altı Afrika'da ellerini su ve sabunla yıkama imkanına sahip kişi oranının yüzde 15 olması durumun ciddiyetini gösteriyor. Yürütülen projeyle Afrika'da hijyen kaynaklı sağlık problemlerin azaltılmasına dikkatlerin çekilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: AA