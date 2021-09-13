TİKA Bosna Hersek'te fiziksel ve zihinsel engelliler okuluna destek verdi

Türk işbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TiKA) tarafından Bosna Hersek'in Zenica şehrinde faaliyet gösteren Fiziksel ve Zihinsel Engelliler Terbiye, Eğitim ve Rehabilitasyon Okuluna engelli asansörü kurulumu gerçekleştirildi.

TiKA'dan yapılan açıklamada, 1967 yılında kurulan ve 11 sınıf dahilinde 7-21 yaş aralığındaki 52 engelli çocuk ve gence hizmet veren okulda, özellikle tekerlekli sandalye kullanan öğrencilerin bina içi alanlara erişimde ciddi sorunlarla karşılaştığı belirtildi.

Açıklamada, "Özel gereksinime sahip öğrencilerin okula girişleri ile 2. katta bulunan sınıflar ve diğer mekanlara ulaşımlarının sağlanmasında okul hizmetlilerinin yaşadıkları sorunların çözülmesi için ihtiyaç duyulan bir adet engelli asansörü TiKA tarafından kurularak 2021-2022 eğitim öğretim yılında öğrencilerin istifadesine sunuldu. " ifadesine yer verildi.

Kurulumu gerçekleştirilen engelli asansörünün açılış törenine Zenica-Doboj Kantonu (ZDK) Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanı Spahija Kozlic, Pedogoji Kurumu Müdürü Aida Salkic, TiKA Saraybosna Koordinatörü Muhammed Ünal, Okul Müdürü Tarik Salcinovic, eğitimciler, öğrenciler ve basın mensupları katıldı. Bakan Kozlic, törende yaptığı konuşmada, eğitim sektöründe TiKA aracılığıyla birçok projeyi hayata geçiren Türkiye'ye teşekkürlerini ifade etti.

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