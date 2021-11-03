TİKA, Bosna Hersek'te coğrafi bilgi sistemleri eğitimi verdi

BURSA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ( Tika ) tarafından Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna ile aynı ismi taşıyan üniversitenin Ormancılık Fakültesi bünyesinde kurulan Coğrafi Bilgi Sistemleri Laboratuvarı'nda, Bursa Teknik Üniversitesi iş birliğinde çevrim içi eğitim yapıldı.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, Bosna Hersek'in yüzölçümünün yaklaşık yarısını oluşturan ve ülke ekonomisinde önemli bir paya sahip olan ormanların yönetimi ile toprağın ve biyolojik çeşitliliğin korunması amacıyla açılan laboratuvarda verilecek eğitimlerin ilki olan temel coğrafi bilgi sistemleri eğitimi tamamlandı.

Bursa Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali İhsan Kadıoğlulları tarafından verilen eğitimlere Saraybosna Üniversitesi Ormancılık Fakültesi ve ormancılık sektöründe görev yapan 15 kişi katıldı.

Katılımcılara drone ile elde edilen görüntülerin işlenmesi, arazi modeli ve ortofoto harita üretilmesi eğitimi yanında, ormancılıkta coğrafi bilgi sistemleri kullanımı konusunda da çeşitli uygulamaların eğitimi verildi.