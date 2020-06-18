TİKA, Bosna Hersek'in Covid-19'la mücadelesine desteğini sürdürüyor Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Saraybosna Maarif Lisesi işbirliğinde yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında Bosna Hersekli eğitim ve sağlık çalışanlarına dağıtılmak üzere el dezenfektan üretimi gerçekleştirdi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Saraybosna Maarif Lisesi işbirliğinde yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında Bosna Hersekli eğitim ve sağlık çalışanlarına dağıtılmak üzere el dezenfektan üretimi gerçekleştirdi.

TİKA tarafından desteklenen proje kapsamında pandemi ile mücadelede ihtiyaç duyulan sarf malzemeleri sağlanarak Bosna Hersek Maarif Okulları bünyesindeki Bosna Hersek Maarif Okulları işbirliğinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından tavsiye edilen reçeteye göre 500 litre el dezenfektanı üretildi. El dezenfektanları eğitim ve sağlık kurumları başta olmak üzere ülkedeki STK ve kuruluşlara dağıtıldı.

Saraybosna Maarif Lisesi Kimya Öğretmeni Adel Polutak yaptığı açıklamada, "Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında böyle bir projede yer alarak ülkemize katkıda bulunabildiğimiz için son derece mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Destek verilen kurumlardan Saraybosna İşitme Engelliler Merkezi çalışanı Naim Salkoviç ise, Türkiye halkı ve devletine teşekkürlerini ileterek, TİKA ile işbirliği içerisinde özel gereksinimli çocuk ve gençlerin eğitim ve yaşam şartlarının iyileştirilmesine katkı sağlandığından dolayı memnuniyetini dile getirdi. - ANKARA

Kaynak: İHA