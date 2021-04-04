TİKA, Belh Dışişleri Temsilciliği Ofisi ve konferans salonlarını yeniledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TİKA, Belh Dışişleri Temsilciliği Ofisi ve konferans salonlarını yeniledi

Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel
TİKA, Belh Dışişleri Temsilciliği Ofisi ve konferans salonlarını yeniledi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın idari altyapısının geliştirilmesi amacıyla Dışişleri Bakanlığına bağlı Belh Temsilcilik Ofisi ve konferans salonunun tadilatını yaptı, tüm donanım ve tefrişat malzemesini temin etti.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın idari altyapısının geliştirilmesi amacıyla Dışişleri Bakanlığına bağlı Belh Temsilcilik Ofisi ve konferans salonunun tadilatını yaptı, tüm donanım ve tefrişat malzemesini temin etti.

Yenilenen söz konusu konferans salonunda düzenlenen törene Belh İl Şura Başkanı Muhammed Afzal Hadid, Dışişleri Bakanlığı Belh Ofis Temsilci Vekili Nurulhak Atayi, Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Semih Lütfü Turgut, Mezar-ı Şerif Belediye Başkanı Ahmet Tevfik Emini, Belh Milli Radyo Televizyonu Müdürü Muhammed Gul Zulmay ve diğer Türk misyon temsilcileri katıldı.

Belh İl Şura Başkanı Hadid, törende yaptığı konuşmada, Afganistan ve Türkiye'nin diplomatik ilişkilerinin 100. yıl dönümünü kutladı ve Afganistan'da özellikle Mezar-ı Şerif'te yapılan projelerden dolayı Türkiye Cumhuriyeti'ne ve TİKA'ya teşekkür etti.

Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Turgut da iki ülke arasındaki dostluk ve diplomatik ilişkilerinin 100. yılında desteklerinin devam edeceğini söyledi.

Dışişleri Bakanlığı Belh Ofis Temsilcisi Vekili Atayi de Türkiye-Afganistan ilişkilerinin derin, kültürel ve tarihi bağlarının olduğunu belirtti.

Çanakkale Savaşı'nda Afganistanlıların Türkiye'nin mücadelesine omuz omuza katıldığını ifade eden Atayi, TİKA'nın bu derin iş birliğine yakışan bir projeyi daha hayata geçirdiğini kaydetti.

Atayi, iki ülke ilişkilerinin öncekinden daha sağlam ve kalıcı olacağını vurgulayarak Afganistan halkının Türkiye'nin farklı sektörlerde yaptığı yardımları asla unutmayacağının altını çizdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Hulusi Akar Meral Akşener Fahrettin Koca Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Cem Yılmaz Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Ali Koç Can Bartu Cenk Tosun Metin Oktay Şenol Güneş
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: TİKA, Belh Dışişleri Temsilciliği Ofisi ve konferans salonlarını yeniledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2021 13:01:42. #1.15#
title