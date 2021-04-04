TİKA, Belh Dışişleri Temsilciliği Ofisi ve konferans salonlarını yeniledi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın idari altyapısının geliştirilmesi amacıyla Dışişleri Bakanlığına bağlı Belh Temsilcilik Ofisi ve konferans salonunun tadilatını yaptı, tüm donanım ve tefrişat malzemesini temin etti.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın idari altyapısının geliştirilmesi amacıyla Dışişleri Bakanlığına bağlı Belh Temsilcilik Ofisi ve konferans salonunun tadilatını yaptı, tüm donanım ve tefrişat malzemesini temin etti.

Yenilenen söz konusu konferans salonunda düzenlenen törene Belh İl Şura Başkanı Muhammed Afzal Hadid, Dışişleri Bakanlığı Belh Ofis Temsilci Vekili Nurulhak Atayi, Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Semih Lütfü Turgut, Mezar-ı Şerif Belediye Başkanı Ahmet Tevfik Emini, Belh Milli Radyo Televizyonu Müdürü Muhammed Gul Zulmay ve diğer Türk misyon temsilcileri katıldı.

Belh İl Şura Başkanı Hadid, törende yaptığı konuşmada, Afganistan ve Türkiye'nin diplomatik ilişkilerinin 100. yıl dönümünü kutladı ve Afganistan'da özellikle Mezar-ı Şerif'te yapılan projelerden dolayı Türkiye Cumhuriyeti'ne ve TİKA'ya teşekkür etti.

Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Turgut da iki ülke arasındaki dostluk ve diplomatik ilişkilerinin 100. yılında desteklerinin devam edeceğini söyledi.

Dışişleri Bakanlığı Belh Ofis Temsilcisi Vekili Atayi de Türkiye-Afganistan ilişkilerinin derin, kültürel ve tarihi bağlarının olduğunu belirtti.

Çanakkale Savaşı'nda Afganistanlıların Türkiye'nin mücadelesine omuz omuza katıldığını ifade eden Atayi, TİKA'nın bu derin iş birliğine yakışan bir projeyi daha hayata geçirdiğini kaydetti.

Atayi, iki ülke ilişkilerinin öncekinden daha sağlam ve kalıcı olacağını vurgulayarak Afganistan halkının Türkiye'nin farklı sektörlerde yaptığı yardımları asla unutmayacağının altını çizdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat