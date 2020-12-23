TİKA Başkan Vekili Kayalar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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TİKA Başkan Vekili Kayalar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

23.12.2020 11:57 | Son Güncelleme: 23.12.2020 12:00
TİKA Başkan Vekili Kayalar, AA'nın

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkan Vekili Serkan Kayalar, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkan Vekili Serkan Kayalar, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

TİKA Başkan Vekili Kayalar, AA foto muhabirlerinin yıl boyunca çektiği fotoğraflar hakkında bilgi alarak beğendiği kareleri oyladı.

Kayalar, haber kategorisinde Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele", yaşam kategorisinde Mustafa Çiftçi'nin "Kısıtlamalar sonrası ilk cuma" ve spor kategorisinde ise Okan Coşkun'un "Futbol özlemi" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Fotoğrafın, bir haberin ruhunu yansıtan ayna işlevi gördüğünü dile getiren Kayalar, şu ifadeleri kullandı:

"Asırlık tecrübesiyle AA küresel bir markamız oldu. TİKA olarak da çeşitli iş birliklerimiz var. Ajansımızın özellikle foto muhabirleri, her biri aslında sergilik fotoğraflar yakalıyor. Dünyanın önde gelen basın kuruluşlarının AA fotolarını manşete çekmesi de bir tesadüf değil."

Kayalar, hem Türkiye'nin hem de dünyanın bu yılı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ederek geçirdiğini ve bunun fotoğraf seçiminde de etkili olduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci

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