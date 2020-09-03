Tıka basa dolu otobüsler pes dedirtti
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Tıka basa dolu otobüsler pes dedirtti

Korona virüs salgınına karşı getirilen yolcu kısıtlamasına rağmen Avcılar-Esenyurt hattında çalışan özel halk otobüsünde sosyal mesafe kuralı bir yana, araç içerisinde ayakta duracak yer bile olmaması pes dedirtti.

03.09.2020 10:07 | Son Güncelleme: 03.09.2020 10:21

Korona virüs salgınına karşı getirilen yolcu kısıtlamasına rağmen Avcılar-Esenyurt hattında çalışan özel halk otobüsünde sosyal mesafe kuralı bir yana, araç içerisinde ayakta duracak yer bile olmaması pes dedirtti. Polis ekipleri tarafından durdurulan araca ceza kesildi.

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun belirlediği sayıdan fazla yolcu taşıyan araçlara ceza kesildi. İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği'nce Esenyurt ilçesinde denetleme gerçekleştirildi. Yolcu kısıtlamasına rağmen yasağa uymayan minibüs ve otobüslere ceza yağdı. Durdurulan özel halk otobüsünde fazladan 10 yolcu çıktığı için Hıfzıssıhha Kanununa muhalefetten 789 lira para cezası kesildi.

VATANDAŞ İSYAN ETTİ

Vatandaşlar salgın sürecinde, normalden fazla yolcu taşıyan ve kurallara uymayan minibüs şoförlerine isyan etti. İşlerine giderken araçları kullanmak durumunda olduklarını vurgulayan vatandaşlar, araç sayısındaki yetersizliğe dikkat çekti. Korkudan çift maske taktığını söyleyen bir vatandaş ise, "Zorunluluktan dolayı binmek zorundayız. İşe gitmek için başka şansımız yok. Maalesef herkesin özel arabası yok. Para kazanmak için çalışmak ve işe gitmek durumundayız. Ölümcül bir hastalık var bizim nasıl yolculuk ettiğimizi görüyorsunuz? Sefer sayısı arttırılsın biz de böyle yolculuk yapmayalım" diye konuştu. İstanbul'un çeşitli ilçelerinde denetimler gün boyu devam edecek.

(İHA)

Tıka basa dolu otobüsler pes dedirtti

Kaynak: İHA

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