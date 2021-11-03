Son dakika... 'Tıka basa' dolu minibüslerde kapı açık yolculuk kamerada

MALTEPE, İSTANBUL (DHA) - MALTEPE'de çalışan yolcu minibüsleri sabah ve akşam mesai saatlerinde yoğunluğu ile dikkat çekerken, birçok minibüsün kapısı açık ağzına kadar yolcu ile ilerlediği görüldü. Minibüslerin neden olduğu bu çileye vatandaş tepki gösterdi.

Maltepe'de Gülsuyu Mahallesi'nde çalışan yolcu minibüsleri, yoğunluğu ile dikkat çekti. Koronavirüsle mücadele için sosyal mesafenin önem kazandığı şu günlerde, minibüslerde yaşanan yoğunluk vatandaşların tepkisine neden oldu. Minibüslere sığmayan yolcuların kapısı açık bir şekilde ilerlemesi ise tehlikeli görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu. Dışarı sarkarak ilerleyen yolcuların bu durumu, kamera kayıtlarına yansıdı.

"KAPILARI AÇIK BIRAKIYORLAR, CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK"

Çocuğu okula götüren Emine Şanlı ise, "Çok yoğun. Çocukla geliyorum. Servis olayı yok burada. Taksi zaten bulamıyoruz. Yani çok zor. Minibüsler çok dolu oluyor. Biz de biraz boşalsın diye gecikerek geldi" ifadelerini kullandı.