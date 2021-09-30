TİKA, Bangladeşli engelli öğrencilere eğitim ekipmanı sağlıyor - Haberler
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TİKA, Bangladeşli engelli öğrencilere eğitim ekipmanı sağlıyor

AA / Saadet Firdevs Aparı - Haberler | Güncel
TİKA, Bangladeşli engelli öğrencilere eğitim ekipmanı sağlıyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bangladeş'in uzak bölgesindeki engelli öğrencilere eğitim ekipmanı sağladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ( Tika ), Bangladeş'in uzak bölgesindeki engelli öğrencilere eğitim ekipmanı sağladı.

Türkiye'nin Bangladeş Büyükelçisi Mustafa Osman Turan ve TİKA'nın ülke koordinatörü İsmail Gündoğdu, başkent Dakka'ya kuzeyde en yakın şehir olan Gazipur'un merkez ilçesindeki Sripur'da engelli öğrencilere 300'den fazla ekipman teslim etti.

Dağıtıma, yerel milletvekili Mohammad Iqbal Hossain Sabuj ve bölge idari şefi S.M. Tariqul Islam da katıldı.

Öğrencilere verilen ekipman arasında 50 tekerlekli sandalye, 40 işitme cihazı, 50 adet yürümeye yardımcı ekipman, görme engelliler için 25 güneş gözlüğü, 100 okul çantası ve 50 tuvalet sandalyesi de yer aldı.

Turan, dağıtım sırasında Türkiye'nin Bangladeş ile on yıllardır uzun vadeli ve güvenilir dostluğu olduğunu belirterek "Bangladeş için dayanışma ve iş birliğimiz şu anda en üst düzeyde ilerliyor." dedi.

İki ülke arasında son zamanlarda gelişen savunma iş birliğine değinen Turan, her iki ülkenin de çok iyi gelişme gösterdiğini ve dünyadaki diğer ulusların yanı sıra Müslüman ülkeler için rol model haline geldiğini söyledi.

Turan, bu tür iş birliklerinin Türk hükümeti ve halkının kardeşlik bağının işareti olarak devam edeceğinin altını çizerek "Bu ekipmanların öğrencilerin daha iyi ve rahat yaşam sürmelerine ve eğitimlerine daha sorunsuz devam etmelerine yardımcı olacağını umuyoruz." diye konuştu.

Sabuj, Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a özellikle Arakan krizinin ele alınmasında Bangladeş'e verdiği muazzam destek için teşekkür etti.

TİKA'nın 2014'ten beri Bangladeş'te hizmet verdiğini aktaran Gündoğdu da "Gazipur'da bir kamu kliniğini tamamlamak için son aşamadayız ve Bangladeş genelinde 10'dan fazla kamu kliniği üzerinde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

AA / Saadet Firdevs Aparı - Son Dakika Haberleri
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