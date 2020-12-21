TİKA Azerbaycan'da "Köyden Kente" satış merkezini kurdu
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TİKA Azerbaycan'da "Köyden Kente" satış merkezini kurdu

21.12.2020 12:21 | Son Güncelleme: 21.12.2020 12:21
TİKA Azerbaycan'da

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), tarım ürünleri ve köy mahsullerinin doğrudan üreticiler tarafından şehir halkına sunulduğu "Köyden Kente" satış merkezini kurdu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), tarım ürünleri ve köy mahsullerinin doğrudan üreticiler tarafından şehir halkına sunulduğu "Köyden Kente" satış merkezini kurdu.

Azerbaycan Tarım Bakanlığı ile iş birliği içerisinde kurulan merkezin açılışına Bakan İnam Kerimov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, TİKA Bakü Program Koordinatörü Teoman Tiryaki ve diğer yetkililer katıldı.

Açılışın ardından merkezi gezen yetkililer, mahsullerini satışa çıkartan köylülerle sohbet etti.

Azerbaycan Tarım Bakanı İnam Kerimov, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, geleneksel olarak her yıl yılbaşı öncesinde tarım ürünleri satış merkezleri kurduklarını bildirdi.

Amaçlarının ürünlerin üreticiden tüketiciye uygun fiyatla ulaşması olduğunu belirten Kerimov, merkezde tüm faaliyetlerin salgın kurallarına uygun şekilde yürütüldüğünü kaydetti.

Kerimov, bu yılki satış merkezinin TİKA'nın katkılarıyla açıldığını belirterek emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Özoral da merkezde, sebze, meyve ve gıda maddelerinin üreticiden tüketiciye doğrudan ve en uygun fiyatla satılacağını bildirdi.

Özoral, yeni tip koronavirüs salgını döneminde böyle bir projeye imza attıkları için TİKA'ya teşekkür etti.

TİKA Bakü Program Koordinatörü Tiryaki, kurdukları pazar yeri ile hem köylülerin ürünlerini daha uygun fiyata satacağını, şehirdeki vatandaşın da doğal ürünleri daha uygun fiyata edineceğini belirtti.

Tiryaki, salgın döneminde Azerbaycan'da sıkı tedbirler uygulandığını hatırlatarak, pazar yerinin hijyen koşullarını yerine getirecek şekilde vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılayacak önemli bir proje olduğunu vurguladı.

Vatandaşların yıl boyunca pazar yerini kullanacaklarını dile getiren Tiryaki, yaklaşık 1000 metre kare alanda 150 çiftçinin satış yapacağını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 12:24:33. #1.14#
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