TİKA, Azerbaycan'da 2 bin 500 aileye gıda yardımı yaptı
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TİKA, Azerbaycan'da 2 bin 500 aileye gıda yardımı yaptı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Azerbaycan'da ramazan ayı dolayısıyla dar gelirli ve ihtiyaç sahibi 2 bin 500 aileye gıda malzemesi dağıttı.

TİKA, Azerbaycan'da 2 bin 500 aileye gıda yardımı yaptı
12.05.2020 15:58 | Son Güncelleme: 12.05.2020 15:58

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Azerbaycan'da ramazan ayı dolayısıyla dar gelirli ve ihtiyaç sahibi 2 bin 500 aileye gıda malzemesi dağıttı.

Dar gelirli ailelere Türkiye adına destek amacıyla başlatılan proje kapsamında, Azerbaycan'ın bölgelerinde yaşayan göçmenler, şehit aileleri, Ahıska Türkleri de olmak üzere ihtiyaç sahiplerine gıda malzemelerinden oluşan yardım kolilerinin dağıtımına başlandı.

Türkiye'nin Gence Başkonsolosluğu, Azerbaycan Kızılayı, Azerbaycan'da Yaşayan Ahıska Türkleri "Vatan" İçtimai Birliği, Dünya Ahıska Türkleri Birliği Azerbaycan Temsilciliği ve Gençliğe Yardım Fonu gibi yerel kuruluşların iş birliğiyle yürütülen kampanya kapsamında, ülkenin 30'dan fazla bölgesinde yardıma muhtaç ailelere toplam 44 ton gıda malzemesi ulaştırılacak.

TİKA Bakü Program Koordinatörü Teoman Tiryaki, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, salgının ortaya çıkmasıyla nisanda 65 yaş üstü, dar gelirli ve ihtiyaç sahibi 2 bin aileye gıda ve temizlik malzemesi dağıttıklarını bildirdi.

Daha önceki yıllarda ramazan aylarında iftar sofraları kurduklarını hatırlatan Tiryaki, "Bu sene iftarlarımızı biraz değiştirerek özellikle bölgelerdeki 2 bin 500 aileye gıda yardımı dağıtmaya başladık. Toplamda 4 bin 500 aileye ulaşarak güzel bir işi tamamlamayı umuyoruz." dedi.

Azerbaycan'da Yaşayan Ahıska Türkleri "Vatan" İçtimai Birliği Başkanı İsmail Rehimov da Türkiye'nin dünyaya uzanan dost eli olan TİKA'ya teşekkürlerini iletti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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