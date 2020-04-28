TİKA, Arnavutluk'taki ihtiyaç sahiplerine yardımlarını sürdürüyor
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TİKA, Arnavutluk'taki ihtiyaç sahiplerine yardımlarını sürdürüyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), ramazan ayının başlaması dolayısıyla Arnavutluk'ta ihtiyaç sahibi ailelere 3 bin 500 yardım paketini dağıtmaya devam ediyor.

TİKA, Arnavutluk'taki ihtiyaç sahiplerine yardımlarını sürdürüyor
28.04.2020 14:26 | Son Güncelleme: 28.04.2020 14:26

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), ramazan ayının başlaması dolayısıyla Arnavutluk'ta ihtiyaç sahibi ailelere 3 bin 500 yardım paketini dağıtmaya devam ediyor.

Başkent Tiran'da, TİKA ile Geleceğin Alternatifi Vakfı (ALSAR) iş birliğinde yetim çocuk barındıran yüzlerce aileye gıda yardım paketleri dağıtıldı. Dağıtıma Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük de katıldı.

Büyükelçi Yörük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TİKA ve Türkiye'nin söz konusu yardımları ramazan ayı vesilesiyle sadece Arnavutluk'ta değil Balkanların tamamında ve dünyanın genelinde yaptığını ve Türkiye'nin imkanları dahilinde her zaman olduğu gibi bugün de dost ve kardeş Arnavut halkına yardım elini uzattığını söyledi.

Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yardımlarına değinen Yörük, şunları kaydetti:

"Türkiye bugüne kadar bu küresel salgınla mücadelede aynı zamanda uluslararası dayanışma açısından da çok önemli bir vazifeyi üstlenmiş durumda. Şu ana kadar yaklaşık 5 kıtada 60'a yakın ülkeye devletimiz Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da talimatlarıyla tıbbi malzeme ve sağlık yardımları temin ediyor, etti, halen de etmeye devam ediyoruz. Bugüne kadar AB üyesi ülkeler İtalya, İspanya, İngiltere, Hollanda buralara yardım götürdük. Bugün de askeri kargo uçağımız ABD'ye yardımlarını götürüyor."

"Türkiye küresel salgın döneminde başarılı bir sınav verdi"

Türkiye'nin şu ana kadar bir taraftan Balkan coğrafyasında Arnavutluk dahil hemen hemen her ülkeye sağlık yardımlarını ulaştırırken, diğer taraftan da dünyanın dört bir yanında mahsur kalan, çeşitli vesilelerle o ülkelere gitmiş ancak uluslararası uçuşlar durduğu için Türkiye'ye dönememiş olan tüm vatandaşların da tahliye operasyonlarını yürüttüklerini kaydeden Yörük, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Allah'a çok şükür Türkiye bu küresel salgın döneminde çok önemli bir sınav verdi ve başarıyla da verdi bu sınavı, vermeye de devam ediyor. Ülkemizde de Türkiye'de de şu an salgınla mücadele gayet iyi gidiyor. Çok şükür son dönemde iyileşen hasta sayısı, vaka sayısının üstüne çıkmaya başladı. Bu çok önemli bir işaret, çok iyi bir işaret. Ümit ediyorum tabiatıyla sadece Türkiye'de değil dünyanın genelinde bu görünmeyen düşmanla olan mücadele başarıyla sonuçlanır."

ALSAR Vakfı Başkanı Mehdi Gurra da Arnavutluk'un farklı şehirlerinde binlerce muhtaç aileye yardım edeceklerini söyledi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da TİKA'nın yetimleri unutmadığını ifade eden Gurra, "Bugünkü yardımlar yetim çocuklara giden yardımdır. Bugün bu yardımları Arnavutluk'u ve dünyadaki birçok yeri saran salgın nedeniyle çocukların dışarı çıkmamasından dolayı yetim çocukların anneleri alıyor. Desteklerinden dolayı TİKA'ya, her zaman yanımızda olan büyükelçiye ve özellikle Türkiye hükümeti ile tüm kurumlarına ALSAR Vakfına verdikleri destek için teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.

Dağıtılan yardım paketleri yağ, fasulye, tuz, şeker, un, makarna ve diğer gıda ürünlerini içeriyor.

TİKA, Arnavutluk'un farklı şehirlerinde Roman ve Mısırlı ailelerin yanı sıra yetim ve ihtiyaç sahiplerine toplamda 3 bin 500 yardım paketi dağıtacak.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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