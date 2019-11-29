TİKA, Arnavutluk'ta depremzedelerin yaralarını sarmaya devam ediyor

29.11.2019 16:30 | Son Güncelleme: 29.11.2019 16:30

Arnavutluk'taki depremin hemen ardından gıda paketleri ve battaniyeleri ivedilikle depremden en fazla etkilenen Dıraç ve Thuman şehirlerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Arnavut halkının yanında olmaya devam ediyor.

TİKA'dan edinilen bilgiye göre, depremin hemen ardından bölgeye hızlıca yardımlar ulaştırılırken, iki günde bin gıda paketi ve bin battaniyeyi daha ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

Depremin ilk günü TİKA tarafından temin edilen 500 çadır ve 500 gıda paketi Dıraç ve Tuman şehirlerine hızlıca ulaştırılarak depremzedelere teslim edildi.

Tuman'da dağıtım yapılırken incelemelerde bulunmak üzere afet bölgesini ziyaret eden Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, TİKA'ya ve Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.

TİKA, depremin ikinci gününde temin edilen bin 500 gıda paketi ve bin 500 battaniyeyi Durres, Thuman, Fushekruya, Kavaja, Tiran ve Shijak şehirlerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Yerel yöneticiler, depremin ardından bölgeye ilk gelen ve yardım ulaştıran TİKA'ya teşekkür etti.

TİKA, depremin ikinci gününde Dıraç, Tuman, Kavaja'daki bin 500 aileye ve Fushkruje'de hiç yardım alamamış Romanlara gıda paketi ve battaniye dağıttı.

Ayrıca TİKA, Tiran'da yardım alamamış Romanlar başta olmak üzere 500 aileye yardımlarını ulaştırdı.

TİKA Kuruje, Lezhe, Peze, Tiran ve Laç şehirlerindeki ihtiyaç sahiplerine yardım malzemelerini en kısa sürede ulaştırmak için gerekli çalışmaları sürdürüyor.

Arnavutluk'ta 26 Kasım'da meydana gelen ve merkez üssü Dıraç şehrine 15 kilometre mesafede bulunan 6,3 büyüklüğündeki depremde 45 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA