TİKA Afganistan'daki yetimlere iftar verdi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Teyi Mesken Yetimhanesi'ndeki çocuklara iftar verdi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Teyi Mesken Yetimhanesi'ndeki çocuklara iftar verdi.

İftar Programına Afganistan Çalışma, Sosyal İşler Bakanı Beşir Ahmad Tahyanc, TİKA Başkan Yardımcısı Naci Yorulmaz, Yetimhaneler Genel Müdürü Fayzan Ahmad Kakar ve öğrenciler katıldı.

İftar sonrası konuşma yapan Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Tahyanc, Türkiye'nin devamlı yardımlarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Programın, Dünya Yetimler Günü'nde yapılması nedeniyle ayrıca mutlu olduğunu ifade eden Tahyanc, böyle bir günde yetimleri sevindiren TİKA'ya teşekkür etti.

Tahyanc, ayrıca yetimler için iş birliği yapmanın önemine dikkati çekerek, bu sorunun tüm insanlığın sorumluluğunda olduğunu ve el ele vererek bunun üstesinden gelineceğini belirtti.

Konuşmaların ardından yetimhanede kalan öğrencilere elbise ve ayakkabıdan oluşan hediyeleri dağıtıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat