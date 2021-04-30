TİKA Afganistan'daki yetimlere iftar verdi
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TİKA Afganistan'daki yetimlere iftar verdi

TİKA Afganistan'daki yetimlere iftar verdi
Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentindeki yetimlere iftar verdi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentindeki yetimlere iftar verdi.

İftar programına Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Semih Lütfü Turgut, TİKA Başkan Yardımcısı Naci Yorulmaz ve Belh Çalışma ve Sosyal İşler Müdürü Matiullah Matin katıldı.

İftarın ardından konuşma yapan Turgut, dünyada çocuklara bayram hediye eden tek ülkenin Türkiye olduğunu söyledi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın Türkiye'de kutlanmasının ardından, bu akşam burada yetim ve kimsesiz çocuklar ile bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Turgut, TİKA'ya bu gururu yaşattığı için teşekkür etti.

Yorulmaz da "Türkiye her zaman sizinle birlikte olacak, sizinle birlikte çok daha güzel gelecek inşa edecek." dedi.

Matin ise TİKA'nın her zaman yetimlerin başını okşadığını, yetimlerin yanında olduğunu, böyle farklı etkinlikler düzenlediğini söyledi.

Konuşmaların ardından yetimlere hediyeler dağıtıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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